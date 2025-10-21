Obavijesti

ZAHTJEVNE PRIPREME

Rusija: Prerano je govoriti o datumu sastanka Lavrov-Rubio

Rusija: Prerano je govoriti o datumu sastanka Lavrov-Rubio
Visoki ruski diplomat izjavio je u utorak da je prerano govoriti o vremenu mogućeg sastanka ministara vanjskih poslova Rusije i Sjedinjenih Država

Sastanak ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova i američkog državnog tajnika Marca Rubija zahtijeva pripreme, prenijela je u utorak državna novinska agencija RIA citirajući zamjenika ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Rjabkova.

Očekivani sastanak Rubija i Lavrova smatra se ključnim pripremnim korakom za drugi samit između američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina ove godine u Mađarskoj.

Visoki ruski diplomat izjavio je u utorak da je prerano govoriti o vremenu mogućeg sastanka ministara vanjskih poslova Rusije i Sjedinjenih Država, izvijestila je RIA.

Moskva radi na onome o čemu su razgovarali ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov i američki državni tajnik Marco Rubio, rekao je zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova Sergej Rjabkov.

Lavrov i Rubio razgovarali su telefonom u ponedjeljak.

Rjabkov je rekao da pitanje njihova sastanka nije specifično spomenuto.

Rusko ministarstvo vanjskih poslova, reagirajući na vijest da je odgođen sastanak šefova diplomacija SAD-a i Rusije, poručilo je da se ne može odogditi ono o čemu nije ni postojao dogovor.

CNN je u utorak prenio da su nade američkog predsjednika Donalda Trumpa da će se uskoro sastati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Budimpešti oslabile nakon što je pripremni sastanak ministara vanjskih poslova dviju zemalja ovog tjedna odgođen.

Pozivajući se na izvore upoznate s tim pitanjem, CNN je u ponedjeljak izvijestio da razlog odgode sastanka između američkog državnog tajnika i ruskog ministra vanjskih poslova nije jasan.

Jedan izvor naveo je različita očekivanja po pitanju okončanja ruskog rata u Ukrajini, objavio je CNN.

Rubio i Lavrov mogli bi ponovno razgovarati telefonom ovog tjedna, izvijestio je CNN, nakon što su njih dvojica u ponedjeljak održali telefonski razgovor koji je Moskva nazvala "konstruktivnim".

Dvojica državnika dogovorila su se u telefonskom pozivu prošlog četvrtka da će se uskoro sastati u glavnom gradu Mađarske.

Rusija, koja je započela invaziju na Ukrajinu u veljači 2022., izjasnila se da od samita očekuje raspravu o mogućem mirovnom rješenju u Ukrajini i načinima poboljšanja bilateralnih odnosa između Moskve i Washingtona.

