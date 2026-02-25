Lažirao je stotine lažnih sati, optužili ravnatelja u Međimurju

Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu provelo je istragu nad Hrvatom (48) zbog zlouporabe položaja i ovlasti. Sumnja da je 48-godišnjak u razdoblju od veljače 2022. do svibnja 2025. kao ravnatelj obrazovne ustanove na području Međimurske županije, u evidencijskim listama radnog vremena lažno prikazivao da je odradio preko 480 radnih sati, priopćio je DORH.

Te radne sate nije odradio i nije se nalazio na svom radnom mjestu.

- Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu je po dovršetku istrage predmet dostavilo na postupanje Općinskom državnom odvjetništvu u Čakovcu, kao stvarno i mjesno nadležnom državnom odvjetništvu za daljnje postupanje u predmetu, nakon čega je Općinsko državno odvjetništvo u Čakovcu podiglo pred Općinskim sudom u Čakovcu optužnicu protiv hrvatskog državljanina (1977.) zbog kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti iz članka 291. stavak 1. u vezi članka 52. Kaznenog zakona - stoji u priopćenju.

Stavlja mu se na teret da je kao ravnatelj obrazovne ustanove potpisao i tako ovjerio lažno upisane 'odrađene' sate na poslu.

- Optužnicom se 48-godišnjaku stavlja na teret da u razdoblju od veljače 2022. do svibnja 2025., u mjestu na području Međimurske županije, kao ravnatelj obrazovne ustanove, nije u računalnom programu izvršio promjenu radnih sati koje zbog odsustva s rada nije odradio, već ih je na kraju svakog mjeseca u programu ostavio prikazanima kao da su odrađeni i takve potpisom ovjerio. Tereti ga se da je na taj način neistinito prikazao da je odradio ukupno 402 radna sata, a za koje mu je na ime plaće isplaćen ukupan brutto iznos od 7.671,07 eura, u kojem je iznosu nastala šteta za Državni proračun Republike Hrvatske - priopćili su.