Obavijesti

News

Komentari 0
'ZARADIO' 7600 EURA

Lažirao je stotine lažnih sati, optužili ravnatelja u Međimurju

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: 1 min
Lažirao je stotine lažnih sati, optužili ravnatelja u Međimurju
Foto: Istarska policija

Nije u računalnom programu izvršio promjenu radnih sati koje nije odradio, već ih je na kraju svakog mjeseca u programu ostavio prikazanima kao da su odrađeni i takve potpisom ovjerio

Admiral

Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu provelo je istragu nad Hrvatom (48) zbog zlouporabe položaja i ovlasti. Sumnja da je 48-godišnjak u razdoblju od veljače 2022. do svibnja 2025. kao ravnatelj obrazovne ustanove na području Međimurske županije, u evidencijskim listama radnog vremena lažno prikazivao da je odradio preko 480 radnih sati, priopćio je DORH.

PROVJERAVAJU PRIJAVE DORH pokrenuo izvide o Dabri, sporni su im pjevanje, ali i prijava za krivotvorenje?
DORH pokrenuo izvide o Dabri, sporni su im pjevanje, ali i prijava za krivotvorenje?

Te radne sate nije odradio i nije se nalazio na svom radnom mjestu.

- Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu je po dovršetku istrage predmet dostavilo na postupanje Općinskom državnom odvjetništvu u Čakovcu, kao stvarno i mjesno nadležnom državnom odvjetništvu za daljnje postupanje u predmetu, nakon čega je Općinsko državno odvjetništvo u Čakovcu podiglo pred Općinskim sudom u Čakovcu optužnicu protiv hrvatskog državljanina (1977.) zbog kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti iz članka 291. stavak 1. u vezi članka 52. Kaznenog zakona - stoji u priopćenju.

Stavlja mu se na teret da je kao ravnatelj obrazovne ustanove potpisao i tako ovjerio lažno upisane 'odrađene' sate na poslu.

ZATVORILI MLADIĆA (18) Izbodeni policajac iz Dugopolja se oporavlja, napao ga tinejdžer
Izbodeni policajac iz Dugopolja se oporavlja, napao ga tinejdžer

- Optužnicom se 48-godišnjaku stavlja na teret da u razdoblju od veljače 2022. do svibnja 2025., u mjestu na području Međimurske županije, kao ravnatelj obrazovne ustanove, nije u računalnom programu izvršio promjenu radnih sati koje zbog odsustva s rada nije odradio, već ih je na kraju svakog mjeseca u programu ostavio prikazanima kao da su odrađeni i takve potpisom ovjerio. Tereti ga se da je na taj način neistinito prikazao da je odradio ukupno 402 radna sata, a za koje mu je na ime plaće isplaćen ukupan brutto iznos od 7.671,07 eura, u kojem je iznosu nastala šteta za Državni proračun Republike Hrvatske - priopćili su.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Trump: Ovo je zlatno doba Amerike. Iran može gađati Europu svojim raketama
STANJE NACIJE

Trump: Ovo je zlatno doba Amerike. Iran može gađati Europu svojim raketama

Trump je ustvrdio da je SAD danas u svijetu „poštovan možda kao nikad prije” te da „toliko pobjeđuje” da „više ne zna što činiti s tim
Boška Ban postala dio koalicije. Plenković: 'Cijenim to što je ona došla i svojevoljno to napravila'
STANJE U KOALICIJI

Boška Ban postala dio koalicije. Plenković: 'Cijenim to što je ona došla i svojevoljno to napravila'

Nezavisna zastupnica Boška Ban postala je dio vladajuće većine. Danas je dala i prvu izjavu za medije...
VIDEO Boška Ban, hvala! HDZ ima novi žeton. Insajderi tvrde: 'Dugoročno je ovo neodrživo...'
PLENKIJEVA 77. RUKA

VIDEO Boška Ban, hvala! HDZ ima novi žeton. Insajderi tvrde: 'Dugoročno je ovo neodrživo...'

Bivša SDP-ovka napustila opoziciju. Hrebak i dalje ne želi s Dabrom. Insajderi: stabilni smo, ali moguć je i razlaz

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026