Dojava o postavljenoj bombi u osječkom trgovačkom centru, koju je policija zaprimila u utorak popodne, bila je lažna, izvijestila je osječko-baranjska policijska uprava
EVAKUIRALI CENTAR
Lažna dojava o bombi bila i u osječkom trgovačkom centru
Detaljnim pregledom trgovačkog centra, kojeg je obavila osječka Regionalna protueksplozijska jedinica, a završen je oko 20.40, utvrđeno je da je dojava bila lažna.
Slijedi kriminalističko istraživanje radi pronalaska počinitelja tog kaznenog djela, navode u policiji.
Neslužbeno se doznaje da se prijetnja eksplozivnom napravom odnosila na trgovački centar "Portanova", u zapadnom dijelu grada.
