Lažna dojava o bombi bila i u osječkom trgovačkom centru

Detaljnim pregledom trgovačkog centra, kojeg je obavila osječka Regionalna protueksplozijska jedinica, a završen je oko 20.40, utvrđeno je da je dojava bila lažna.

Slijedi kriminalističko istraživanje radi pronalaska počinitelja tog kaznenog djela, navode u policiji.

Neslužbeno se doznaje da se prijetnja eksplozivnom napravom odnosila na trgovački centar "Portanova", u zapadnom dijelu grada.