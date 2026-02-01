Obavijesti

POLICIJA POZIVA NA OPREZ

Lažni liječnici prevarili tri žrtve u tri županije u nekoliko dana: Daju im na tisuće eura, zlato...

Piše Helena Tkalčević,
Foto: PU

U sva tri slučaja način djelovanja prevaranata bio je sličan. Kreće s pozivom prevaranta koji se predstavlja kao liječnik i govori da je bliskom članu obitelji potrebna operacija...

Halo, ja sam liječnik. Vaša kćer je ozlijeđena i hitno treba novac za operaciju, rekao je prevarant 64-godišnjaku s zadarskog područja 31. siječnja u popodnevnim satima. Zabrinuta žrtva povjerovala je u lažnu priču pozivatelja, koji mu je rekao da će na njegovu kućnu adresu doći jedan muškarac kojemu treba predati novac. Oštećeni je to i učinio te je nepoznatom muškarcu predao više tisuća eura prije nego je shvatio da je prevaren i sve prijavio policiji koja provodi kriminalističko istraživanje.
 
Drugi, gotovo identičan slučaj prijevare, prijavljen je osječkoj policiji istog dana. Ovoga puta žrtva je bila osamdesetpetogodišnjakinja. I nju je na telefon nazvao nepoznati muškarac i predstavio se kao liječnik. Kao i u prvom slučaju, rekao joj je da joj je kćer ozlijeđena te je tražio zlatninu kako bi joj operirao kćer. Ona je prikupila svoj zlatni nakit u vrijednosti od oko 5.000 eura te ga dala nepoznatom muškarcu za kojim policija još traga.

I dok osječki i zadarski policajci još tragaju za nepoznatim počiniteljima koji su prevarili žrtve na njihovom području, bjelovarski policajci u suradnji s zagrebačkim, identificirali su i dovršili kriminalističko istraživanje nad dvoje državljana Ukrajine koje sumnjiče za prijevaru 75-godišnjakinje iz okolice Bjelovara.

Riječ je o ženi (39) i muškarcu (43) iz Ukrajine.
 
Policija sumnja da je u subotu 24. siječnja, od 10 do 12 sati, žrtvu telefonski kontaktirao 43-godišnjak na njezin fiksni telefon. Lažno se predstavio kao liječnik jedne zdravstvene ustanove u susjednom gradu uvjerio je žrtvu da je član njezine uže obitelji doživio tešku nesreću te da je za njegovo hitno liječenje potrebno prikupiti novčani iznos od 97.000 eura.
 
Dovedena u zabludu i ne sumnjajući u istinitost njegovih navoda, pristala je predati sav novac koji je imala kod sebe, a riječ je o nekih 36.000 eura. Prema njegovim uputama, novac je predala ženi koja ju je čekala ispred kuće. Naknadno su utvrdili da je riječ o 39-godišnjoj Ukrajinki, koja se taxijem dovezla do njezine adrese stanovanja, preuzela novac te ga potom u Zagrebu predala 43-godišnjaku.

Nakon što je oštećena uspjela kontaktirati člana obitelji shvatila je da je prevarena te je sve prijavila policiji. 
 
- Kriminalističko istraživanje ovog kaznenog dijela je provedeno izuzetno kvalitetno, uz brzo i učinkovito postupanje policijskih službenika Policijske postaje Bjelovar i Policijske uprave zagrebačke, što je rezultiralo pravodobnom identifikacijom i uhićenjem osumnjičenih osoba. Oboje osumnjičenih su u zakonskom roku predani pritvorskom nadzorniku Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske uz kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Bjelovaru - izvijestila je zagrebačka policija.

Tijekom kriminalističkog istraživanja utvrdili su da se osumnjičena, prema dobivenim uputama, prethodnih dana nalazila i na područjima Siska, Virovitice i Crikvenice, gdje nije počinila kaznena djela. Međutim, to je pokušala o čemu svjedoče dojave građana koje je policija zaprimila o pokušajima prijevare putem telefonskih poziva.

Policija je i ranije upozorila građane o porastu prijevara u kojima se počinitelji lažno predstavljaju kao liječnici ili zdravstveni djelatnici te žrtvama, najčešće starije životne dobi, lažno prikazuju izvanredne situacije s članovima obitelji kako bi ih naveli na hitnu predaju novca.

Često se u trenutku upućivanja lažnog poziva, nastavljaju, u blizini mjesta stanovanja potencijalne žrtve nalazi drugi prevarant ili prevarantica spremni preuzeti novac zbog čega policija ponovno poziva građane na pojačan oprez.

Savjetuju im da budu sumnjičavi prema pozivima u kojima se traži hitna predaja novca, da ne postupaju prema uputama nepoznatih pozivatelja, da pokušaju stupiti u izravan kontakt s članovima obitelji te da o svakom sumnjivom pozivu odmah obavijeste policiju na broj 192.

