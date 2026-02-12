Ispovijest žrtve: 'Lažni policajci prevarili su me za 12.000 eura, uzeli su mi svu ušteđevinu'

Imala sam ranije nekih problema, pisala na sve strane, mislila sam da se stvarno pravi policajac javio. Tek sam za dva dana shvatila da je bila riječ o prijevari, rekla nam je gospođa u 80-im godinama iz jednoga gradića na našoj obali. Sve se odvijalo krajem prosinca prošle godine. Kao u mnogim sličnim slučajevima, započelo je s telefonskim pozivom.

- Poštovanje, ovdje Marko, šef Uskoka iz Rijeke. Nažalost, imam loše vijesti. Brzo se pripremite i idite u banku jer su Vaši novci pokradeni. Ako odmah ne otiđete i ne podignete sve što imate ostat ćete bez svega. Uzmite taksi i idite brzo u banku. Ne brinite, sve će Vam biti refundirano - glasio je poziv koji je stigao našoj sugovornici.

Novac je, objašnjava nam, skupljala jer je planirala obaviti određene radove na kući. U panici da doista ne ostane bez ušteđevine poslušala je nepoznati glas i sjela u taksi te otišla u banku. Podigla je oko polovine iznosa ušteđevine, odnosno oko 6000 eura, te se vratila kući.

- Čovjek koji je zvao rekao je da će imati ljude u banci koji će doći sat vremena ranije i kontrolirati sve što radim. Sigurno su nekoga imali u banci jer nisam još ni jaknu skinula, a već se čulo zvono na vratima. Moguće da su me čekali negdje u blizini. Bila su dvojica, a jednog sam zapamtila jer je dolazio još dva puta. Pitala sam jesu li oni policija, a on je odgovorio da nisu, već da im je šef policajac i da su njih poslali da pokupe što treba - priča naša sugovornica.

Zapamtila je da je taj muškarac bio vitak, tanak. Isti čovjek pojavio joj se i drugi dan na vratima nakon što je u banci podigla još 6000 eura, sve što je imala.

Dolazili su više puta

- Drugi dan je bio širok, valjda je imao tri jakne i neku veliku torbu na sebi. Došao je i treći dan, ali ja više ništa nisam imala. Tražio je 30.000 eura, pa otkud meni toliki novac? Bio je dosta nasrtljiv, ali više nisam imala i to sam i rekla - kazala je žrtva.

Da je prevarena shvatila je nakon dva dana, kad je prevarantima već predala sav novac koji je imala. Odmah je nazvala policiju i ispričala im što joj se dogodilo.

- Došli su za sat vremena, rekli da su sve pretražili i da nikoga nisu našli. Rekli su mi da zaboravim na taj novac, da ga više nikad neću vidjeti. Ne razumijem zašto, znam da nekad znaju naći novac kad uhvate počinitelja, kako sad tu ne mogu ništa učiniti. Nije mi jasno ni zašto me službenica u banci nije upozorila. Imam napismeno da ne mogu podići više od 5000 eura s računa, zašto mi je ona dala da podignem toliki iznos - pita se žrtva.

Zbog svega je pod velikim stresom i u strahu te nigdje ne izlazi iz kuće. Na pitanje jesu li imali i jesu li joj pokazali kakvu iskaznicu i legitimirali se kao policajci, odgovara da nisu.

- Pa neće valjda Uskok hodati po kućama i novac skupljati. To sam kasnije shvatila, ali u tom trenutku stvarno sam mislila da su to pravi policajci - rekla je žrtva.

Starija gospođa iz našega teksta nije jedina koju su prevaranti opelješili predstavljajući se kao policajci. Organiziranim prijevarama na štetu starijih građana s području Zagreba bavio se i Uskok. Na čelu jedne takve skupine od čak 21 člana, prema optužnici Uskoka iz studenoga 2023., nalazio se Romano Beganović (30). Skupinu terete da je u samo dva mjeseca počinila ukupno 89 prijevara na štetu starijih Zagrepčana, koje su oštetili za čak 1,3 milijuna eura. Ta je optužnica potvrđena krajem prošle godine, a suđenje im još nije počelo.

I članovi njihove skupine žrtve bi prvo kontaktirali telefonski i predstavljali se kao policajci. Uvjeravali bi ih da su se pojavile krivotvorene novčanice i da moraju provjeriti sav novac koji imaju kod kuće.

Iz policije su više puta upozoravali građane da policijski službenici ne obavljaju svoj posao na takav način, ne dolaze na kućna vrata i ne traže niti prikupljaju novac. Također, policijski službenici uvijek se identificiraju službenim iskaznicama.

Haraju lažni liječnici

Policija odnedavno upozorava na novi oblik prijevare u kojemu nepoznate osobe kontaktiraju starije građane putem telefona i predstavljaju im se kao liječnici kliničkih bolničkih centara.

- Navode kako je dijete osobe s kojom su uspostavili telefonski kontakt upravo teško nastradalo u prometnoj nesreći, a za daljnje liječenje potrebno je žurno platiti liječnicima. Traže da se novac donese na određenu lokaciju (javno mjesto). Prevaranti iskorištavaju osjećaj brige za djecu žrtava i stvaraju fiktivnu potrebu brzog reagiranja - apeliraju na građane iz policije i pozivaju na oprez.

Ističu da je riječ o novom obliku prijevare koje čine najvjerojatnije počinitelji iz inozemstva te nije riječ o liječnicima hrvatskih bolnica. Savjetuju građane da odmah prekinu takve pozive i o svemu obavijeste policiju na 192.

Iz zagrebačke policije navode da su žrtve kaznenih djela prijevare najčešće građani starije životne dobi, i to vrlo često jer su dobronamjerni i spremni na suradnju, a to prevaranti iskorištavaju.

Da je prijevara iz godine u godinu sve više pokazuju i statički podaci MUP-a. Tako su prošle godine evidentirali 3158 kaznenih djela prijevare, a to je 17,83 posto više nego u 2024. godini, kad ih je ukupno prijavljeno 2680. I to je za 25,9 posto više nego u 2023., kad je prijavljeno 2129 djela.

Od prijavljenih 2680 prijevara, odmah po prijavi policija je razriješila njih 1775, dok je naknadno razriješeno njih 1095. Također, u 2025. godini prijavljeno je 1656 kaznenih djela računalne prijevare, a to je, zanimljivo, 14,9 posto manje nego u 2024. godini, kad ih je prijavljeno 1946. Od 1656 računalnih prijevara, odmah po prijavi policija je razriješila njih 550, dok je 523 razriješeno naknadno. 

Lažni policajci tražili su krivotvorene eure

Uskok i policija razbili su jednu veliku skupinu prevaranata koji su se lažno predstavljali kao policajci. Žrtvama bi prodavali priču da im zbog pojave krivotvorenih novčanica moraju predati sav novac koji imaju kod kuće kako bi ga provjerili.

Lažni liječnici traže novac za operaciju

Tijekom prošle godine policija je zabilježila i upozorila na novi oblik prijevare u kojoj lažni liječnici telefonski nazivaju starije građane, govore im da je član njihove obitelji teško ozlijeđen i da im hitno treba dati novac za operaciju.

Prijevare prilikom ulaganja u zlato ili kriptovalute

Putem telefonskog poziva ili poruke kontaktiraju građane i nude brzu zaradu ulaganjem u zlato ili kriptovalute. Često ih navode da na svoje računalo ili mobitel skinu aplikaciju kojom im omogućuju daljinski pristup svemu, a potom im isprazne račun.

Romantične prijevare putem društvenih mreža

Žrtve biraju putem društvenih mreža gdje se na lažnim profilima predstavljaju kao vojnici ili liječnici koji žive i rade u inozemstvu. Glume zaljubljenost i dugo se dopisuju, a zatim žrtvu traže novac, darove ili podatke o bankovnim karticama.