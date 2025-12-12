FOTO U Splitu uhićen muškarac s preko 800 komada pirotehnike

Više od 800 komada različitih pirotehničkih sredstava oduzela je u petak splitska policija od 55-godišnjeg muškarca za kojega je prethodno imala informaciju da neovlašteno posjeduje pirotehniku, a razotkriven je i uhićen tijekom preventivne akcije.

​Cijeli slučaj odradili su policajci Prve policijske postaje koji su, postupajući po sudskom nalogu, pretražili stan na području Splita te pronašli ukupno 806 komada različitih pirotehničkih sredstava. Muškarac je uhićen i priveden u službene prostorije policije.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđena je osnovana sumnja da je 55-godišnjak počinio kazneno djelo nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari. Iz policije navode i da je osumnjičeni ranije već prijavljivan zbog istog kaznenog djela.

Policija je još jednom podsjetila građane da nije dopuštena nabava, posjedovanje niti uporaba petardi i redenika kategorija F2 i F3 te pirotehničkih sredstava kategorija F4, P1, P2, T1 i T2 za osobne potrebe.

Pirotehnička sredstva kategorija F2 i F3 smiju koristiti isključivo punoljetne osobe, i to u razdoblju od 27. prosinca do 2. siječnja, dok je djeci mlađoj od 14 godina uporaba pirotehnike u potpunosti zabranjena. Ako pirotehniku koriste djeca mlađa od 14 godina, za prekršaj će biti sankcionirani roditelji ili zakonski zastupnici.

U zatvorenim prostorima te na mjestima gdje se okuplja veći broj građana zabranjena je uporaba dozvoljenih pirotehničkih sredstava, osim onih kategorije F1, ističu iz policije.

Novčanom kaznom od 660 do 1990 eura kaznit će se fizička osoba koja je mlađa od 18 godina, a koristi pirotehnička sredstva kategorija F2 i F3, kao i punoljetna osoba koja ta sredstva koristi izvan dopuštenog razdoblja od 27. prosinca do 2. siječnja. Kazna se izriče i onima koji dozvoljena pirotehnička sredstva, osim F1, koriste u zatvorenim prostorima ili na mjestima s većim brojem ljudi, kao i onima koji nabavljaju, posjeduju ili koriste petarde i redenike kategorija F2 i F3 te pirotehnička sredstva kategorija F4, P1, P2, T1 i T2 za osobne potrebe.

Zakonom je također propisano da će se novčanom kaznom od 130 do 390 eura kazniti zakonski zastupnik djeteta mlađeg od 14 godina koje je koristilo pirotehnička sredstva, poručuju iz splitske policije.