Ledeni pakao poharao Ameriku: Više od 30 mrtvih, milijuni bez struje, snijeg do krovova kuća

Arktička zimska oluja, koju su meteorolozi nazvali Fern, poharala je SAD, ostavivši za sobom pustoš, najmanje 30 smrtnih slučajeva i potpuni infrastrukturni kaos. Oluja se proteže na nevjerojatnih 3200 kilometara, od južnih granica do Nove Engleske, a iako se sustav počeo pomicati prema Atlantiku, opasnost nije prošla. Iza njega je ostao polarni zrak koji će držati dvije trećine zemlje u ledenom zagrljaju danima, produžujući agoniju za stotine tisuća ljudi koji su i dalje bez struje i grijanja.

Tragična bilanca smrznute nacije

Crni niz vijesti ne prestaje stizati iz pogođenih država. Broj žrtava popeo se na najmanje 30, a uzroci smrti svjedoče o brutalnosti vremenskih uvjeta. Ljudi su umirali od hipotermije, u prometnim nesrećama na zaleđenim cestama, ali i u bizarnim nesrećama. U Teksasu i Arkansasu, tinejdžeri su poginuli tijekom sanjkanja, dok je u Pennsylvaniji troje starijih muškaraca preminulo od srčanog udara čisteći snijeg.

Dvoje ljudi poginulo je nakon što je na njih naletjela ralica.

U New Yorku je tijekom ledenog vikenda pronađeno osam beživotnih tijela na otvorenom, a tragedija je dobila i zračnu dimenziju kada se privatni zrakoplov srušio pri polijetanju u snježnoj oluji u Maineu, pri čemu je poginulo sedam osoba.

Led okovao jug, promet na koljenima

Dok je sjeveroistok bio zatrpan snijegom, jug zemlje borio se s ledenom kišom koja je okovala sve pred sobom. U jednom trenutku, više od milijun kućanstava i tvrtki ostalo je bez električne energije. Najteže su pogođeni Mississippi, gdje je zabilježena najgora ledena oluja od 1994. godine, te Tennessee. Slike iz grada Oxforda u Mississippiju su apokaliptične.

- Izgleda kao da je tornado prošao svakom ulicom - izjavila je gradonačelnica Robyn Tannehill, opisujući prizore slomljenih stabala i pokidanih dalekovoda.

Elektroenergetske tvrtke izvijestile su o 'katastrofalnoj šteti', upozoravajući da bi popravci u nekim područjima mogli trajati tjednima. Radnici na terenu su na izmaku snaga.

Zračni promet je bio potpuno paraliziran. Otkazano je više od četrnaest tisuća letova, a nedjelja je zabilježena kao dan s najvećim brojem otkazivanja od početka pandemije. Glavna čvorišta poput Dallasa i Bostona bila su danima blokirana, ostavljajući tisuće putnika na cjedilu.

Vladin odgovor na povijesnu oluju

Razmjeri oluje natjerali su guvernere čak 24 savezne države da proglase izvanredno stanje, a predsjednik Donald Trump odobrio je saveznu pomoć za najugroženija područja. Na teren je poslana i Nacionalna garda kako bi pomogla u raščišćavanju i distribuciji pomoći.

Iako se olujni sustav Fern udaljava, meteorolozi upozoravaju da najgore možda još nije prošlo. Slijedi prodor arktičkog zraka koji će donijeti rekordno niske temperature, u nekim dijelovima i do -40 stupnjeva Celzijevih, što predstavlja izravnu prijetnju životima, pogotovo za one koji su i dalje u hladnim domovima bez struje. Prognostičari također prate mogućnost formiranja nove zimske oluje koja bi mogla pogoditi Istočnu obalu već tijekom nadolazećeg vikenda.