BIZARNE SMRTI

Ledeni pakao poharao Ameriku: Više od 30 mrtvih, milijuni bez struje, snijeg do krovova kuća

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Bing Guan

Arktički val paralizirao je SAD: Ljudi umiru na ulicama, zračni promet u kaosu, škole zatvorene, a nove oluje tek dolaze

Admiral

Arktička zimska oluja, koju su meteorolozi nazvali Fern, poharala je SAD, ostavivši za sobom pustoš, najmanje 30 smrtnih slučajeva i potpuni infrastrukturni kaos. Oluja se proteže na nevjerojatnih 3200 kilometara, od južnih granica do Nove Engleske, a iako se sustav počeo pomicati prema Atlantiku, opasnost nije prošla. Iza njega je ostao polarni zrak koji će držati dvije trećine zemlje u ledenom zagrljaju danima, produžujući agoniju za stotine tisuća ljudi koji su i dalje bez struje i grijanja.

Pokretanje videa...

Velik dio SAD-a zatrpan snijegom nakon velike zimske oluje 03:07
Velik dio SAD-a zatrpan snijegom nakon velike zimske oluje | Video: 24sata/reuters
POLARNI VAL U SAD-U FOTO Najmanje sedam mrtvih u SAD-u: 'Uhvatila nas je arktička klopka, ovo je iznimno opasno'
FOTO Najmanje sedam mrtvih u SAD-u: 'Uhvatila nas je arktička klopka, ovo je iznimno opasno'

Tragična bilanca smrznute nacije

Crni niz vijesti ne prestaje stizati iz pogođenih država. Broj žrtava popeo se na najmanje 30, a uzroci smrti svjedoče o brutalnosti vremenskih uvjeta. Ljudi su umirali od hipotermije, u prometnim nesrećama na zaleđenim cestama, ali i u bizarnim nesrećama. U Teksasu i Arkansasu, tinejdžeri su poginuli tijekom sanjkanja, dok je u Pennsylvaniji troje starijih muškaraca preminulo od srčanog udara čisteći snijeg.

Dvoje ljudi poginulo je nakon što je na njih naletjela ralica.

U New Yorku je tijekom ledenog vikenda pronađeno osam beživotnih tijela na otvorenom, a tragedija je dobila i zračnu dimenziju kada se privatni zrakoplov srušio pri polijetanju u snježnoj oluji u Maineu, pri čemu je poginulo sedam osoba.

Led okovao jug, promet na koljenima

Dok je sjeveroistok bio zatrpan snijegom, jug zemlje borio se s ledenom kišom koja je okovala sve pred sobom. U jednom trenutku, više od milijun kućanstava i tvrtki ostalo je bez električne energije. Najteže su pogođeni Mississippi, gdje je zabilježena najgora ledena oluja od 1994. godine, te Tennessee. Slike iz grada Oxforda u Mississippiju su apokaliptične.

- Izgleda kao da je tornado prošao svakom ulicom - izjavila je gradonačelnica Robyn Tannehill, opisujući prizore slomljenih stabala i pokidanih dalekovoda.

Elektroenergetske tvrtke izvijestile su o 'katastrofalnoj šteti', upozoravajući da bi popravci u nekim područjima mogli trajati tjednima. Radnici na terenu su na izmaku snaga.

Zračni promet je bio potpuno paraliziran. Otkazano je više od četrnaest tisuća letova, a nedjelja je zabilježena kao dan s najvećim brojem otkazivanja od početka pandemije. Glavna čvorišta poput Dallasa i Bostona bila su danima blokirana, ostavljajući tisuće putnika na cjedilu.

Vladin odgovor na povijesnu oluju

Razmjeri oluje natjerali su guvernere čak 24 savezne države da proglase izvanredno stanje, a predsjednik Donald Trump odobrio je saveznu pomoć za najugroženija područja. Na teren je poslana i Nacionalna garda kako bi pomogla u raščišćavanju i distribuciji pomoći.

LEDENI UDAR Kaos zbog oluje u SAD-u: Više od milijun domova bez struje, otkazano 10.000 letova...
Kaos zbog oluje u SAD-u: Više od milijun domova bez struje, otkazano 10.000 letova...

Iako se olujni sustav Fern udaljava, meteorolozi upozoravaju da najgore možda još nije prošlo. Slijedi prodor arktičkog zraka koji će donijeti rekordno niske temperature, u nekim dijelovima i do -40 stupnjeva Celzijevih, što predstavlja izravnu prijetnju životima, pogotovo za one koji su i dalje u hladnim domovima bez struje. Prognostičari također prate mogućnost formiranja nove zimske oluje koja bi mogla pogoditi Istočnu obalu već tijekom nadolazećeg vikenda.

