Donald Trump gomila vojne snage uz obalu Irana: 'Bez dogovora slijede posljedice!'

Teheran i Washington uz posredovanje Omana započinju u utorak u Ženevi drugi krug razgovora s ciljem izbjegavanja rizika američke vojne intervencije. Trump je rekao da će biti "indirektno" uključen u nove razgovore.

"Neizravno ću sudjelovati u tim razgovorima", rekao je američki predsjednik novinarima u zrakoplovu Air Force One, na putu za Washington.

"Mislim da ne žele preuzeti odgovornost za posljedice nepostizanja dogovora", rekao je Trump, misleći na iranske vlasti.

Dvije neprijateljske zemlje obnovile su razgovore 6. veljače u Muscatu, glavnom gradu Omana, nakon eskalacije prijetnji s obje strane.

U svjetlu razgovora, "možemo oprezno zaključiti da je stav SAD-a o iranskom nuklearnom pitanju postao realniji", rekao je u ponedjeljak glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Esmail Baqaei novinskoj agenciji IRNA.

Paraleleno s diplomatskim naporima, Iranska revolucionarna garda rasporedila je u ponedjeljak brodove i helikoptere te testirala dronove i rakete u vojnoj vježbi koja se čini kao demonstracija sile u strateškom Hormuškom tjesnacu.

Manevri, čije trajanje nije navedeno, imaju za cilj pripremiti Čuvare, ideološku vojsku Islamske Republike, "za potencijalne sigurnosne i vojne prijetnje", rekla je državna televizija koja je emitirala snimke.

Washington pak i dalje održava vojni pritisak - nosač zrakoplova nalazi se uz obalu Irana, otprilike 700 kilometara od obala, a i drugi će biti raspoređen. Donald Trump, čini se, drži svoje mogućnosti otvorenima, ocjenjuje France presse.

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči stigao je u ponedjeljak u Švicarsku gdje se sastao sa svojim omanskim kolegom kako bi objasnio "perspektivu i razmatranja Islamske Republike o nuklearnom pitanju i ukidanju sankcija", prema iranskom ministarstvu vanjskih poslova.

U tom priopćenju on je spomenuo i iransku "odlučnost" da slijedi "diplomaciju usmjerenu na rezultate kako bi se jamčili interesi i prava Iranaca te mir i stabilnost u regiji".

Zapadne zemlje i Izrael, za kojeg stručnjaci smatraju da je jedina nuklearna sila na Bliskom istoku, sumnjaju da se Iran želi domoći nuklearnog oružja.

Teheran poriče da gaji takve ambicije, ali inzistira na svom "neotuđivom pravu" da razvija civilni nuklearni program i obogaćuje uranij, posebno za energiju, u skladu s odredbama Ugovora o neširenju nuklearnog oružja (NPT), kojeg je potpisnik.

Donald Trump uputio je brojna upozorenja nakon krvavog gušenja masovnih prosvjeda u Iranu u siječnju, a istovremeno je ostavio otvorena vrata diplomatskom rješenju, posebno u vezi s iranskim nuklearnim programom.

U slučaju neuspjeha u postizanju sporazuma, američki predsjednik zaprijetio je Iranu "traumatičnim" posljedicama, pa čak i otvoreno spomenuo mogućnost promjene režima.

„Čini se da bi to bila najbolja stvar koja bi se mogla dogoditi“, rekao je novinarima kada su ga pitali o mogućoj „promjeni režima“.

„Ono što nije na stolu je pokoriti se prijetnjama“, naglasio je u ponedjeljak Aragči, rekavši da je u Ženevi „s pravim idejama za postizanje poštenog i pravednog sporazuma“.

S američke strane, izaslanik Steve Witkoff i zet Donalda Trumpa, Jared Kushner, „na putu su“, objavio je u ponedjeljak državni tajnik Marco Rubio.

„Vidjet ćemo što će se dogoditi. Nadamo se da će biti postignut dogovor“, dodao je.

Sjedinjene Države i Iran ne slažu se oko sadržaja svojih novih razgovora.

Iran želi razgovarati samo o svom nuklearnom programu. Washington, poput Izraela, također zahtijeva da Iran ograniči svoj program balističkih projektila i prestane podržavati regionalne oružane skupine.

BBC verificirao: Sateliti potvrđuju položaj udarne skupine!

BBC Verify potvrdio je, analizom satelitskih snimaka, lokaciju američkog nosača zrakoplova USS Abraham Lincoln u blizini Irana, dok Washington pojačava pritisak na Teheran zbog vojnog programa i nedavnog gušenja prosvjeda. Nosač se nalazi u Arapskom moru, oko 240 kilometara od obale Omana, odnosno približno 700 kilometara od Irana. Riječ je o nuklearnom nosaču klase Nimitz koji predvodi udarnu skupinu s tri razarača klase Arleigh Burke. Na brodu se nalazi oko 90 zrakoplova, uključujući borbene F-35, te gotovo 5.700 članova posade. Američki i iranski dužnosnici trebali bi se danas sastati u Švicarskoj na drugom krugu pregovora. Iran poručuje da će razgovori biti usmjereni na nuklearni program i moguće ukidanje američkih sankcija, dok Washington želi otvoriti i druga sigurnosna pitanja. Prema dostupnim podacima, USS Abraham Lincoln raspoređen je u Perzijski zaljev krajem siječnja, no tek je sada potvrđena njegova točna lokacija. Sjedinjene Države navodno su u regiju uputile i USS Gerald R. Ford, najveći ratni brod na svijetu, koji bi u područje mogao stići u sljedeća tri tjedna. Satelitske snimke pokazuju pojačanu američku vojnu prisutnost na Bliskom istoku. BBC navodi da je identificirano ukupno 12 američkih brodova u regiji, uključujući razarače u istočnom Sredozemlju i Crvenom moru te specijalizirane brodove u Bahreinu. Zabilježen je i porast broja borbenih zrakoplova F-15 i EA-18 u Jordanu, kao i intenzivnije kretanje američkih transportnih i zrakoplova za dopunu goriva prema Bliskom istoku. Američko Središnje zapovjedništvo 6. veljače objavilo je snimke nosača okruženog razaračima, borbenim i nadzornim zrakoplovima u Arapskom moru, što se tumači kao demonstracija sile. Istodobno, Iran je odgovorio vlastitim vojnim manevrima. Iranska revolucionarna garda u ponedjeljak je pokrenula pomorsku vježbu u Hormuškom tjesnacu, jednoj od najvažnijih svjetskih pomorskih ruta kroz koju prolazi oko petine globalne trgovine naftom i plinom. Tijekom vježbe testirani su projektili i dronovi, a zapovjednik garde obišao je pomorske snage i nadletio otok Harg, ključnu iransku izvoznu naftnu točku.