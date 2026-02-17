Iran i SAD postigli dogovor o 'vodećim načelima': Hormuški tjesnac privremeno zatvoren

Iran i Sjedinjene Države postigli su razumijevanje o glavnim "vodećim načelima" u drugom krugu neizravnih pregovora u utorak u Ženevi, ali još uvijek ima posla, rekao je iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči.

Napredak ne znači da će sporazum biti postignut uskoro, ali put je počeo, rekao je iranskim medijima nakon završetka razgovora.

Iranski državni mediji ranije su objavili da će Iran privremeno zatvoriti dio Hormuškog tjesnaca, vitalne rute za opskrbu svijeta naftom, dok vodi pregovore o svom nuklearnom programu sa Sjedinjenim Državama, koje su poslale borbene snage u regiju Zaljeva kako bi pritisnule Teheran na ustupke.

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u petak da bi "promjena režima" u Teheranu mogla biti najbolja stvar koja se može dogoditi, dok je iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamenei u utorak poručio da će svaki pokušaj SAD-a da svrgne njegovu vladu propasti.

Baš kad su pregovori u Ženevi počeli, iranski državni mediji izvijestili su da će dijelovi strateškog tjesnaca biti zatvoreni na nekoliko sati zbog "mjera sigurnosti" dok iranska elitna Revolucionarna garda tamo izvodi vojne vježbe.

Teheran je u prošlosti prijetio zatvaranjem tjesnaca za komercijalni brodski promet u slučaju napada, što bi bio potez koji bi prekinuo protok petine svjetske nafte i podigao cijene sirove nafte.

Uz Arakčija, u ženevskim pregovorima sudjelovali su američki izaslanik Steve Witkoff i Jared Kushner, uz posredovanje Omana.

Prvi krug neizravnih pregovora između SAD-a i Irana o iranskom nuklearnom programu održan je 6. veljače u Omanu.