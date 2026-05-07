Umro sin glavnog pregovarača Hamasa u izraelskom napadu

Sin glavnog pregovarača Hamasa u pregovorima o budućnosti Pojasa Gaze uz posredovanje SAD-a umro je nakon što je ranjen u izraelskom zračnom napadu, izjavio je u četvrtak visoki dužnosnik Hamasa, dok su čelnici te militantne skupine u Kairu vodili pregovore s ciljem očuvanja prekida vatre s Izraelom. Azam Al-Haja, sin Halila Al-Haje, podlegao je ozljedama u četvrtak nakon što je pogođen u izraelskom napadu u srijedu navečer, rekao je visoki dužnosnik Hamasa Basim Naim. On je četvrti sin prognanog Hamasovog šefa Pojasa Gaze koji je ubijen u izraelskim napadima. Izraelska vojska nije odgovorila na upit za komentar.

Haja, koji ima sedmero djece, preživio je više izraelskih pokušaja ubojstva. U izraelskom napadu u Dohi prošle godine, čija je meta bilo vodstvo Hamasa, ubijen je njegov sin, no Haja je preživio. Druga dva sina ubijena su u prijašnjim izraelskim pokušajima atentata na njega, u napadima na Pojas Gaze 2008. i 2014. godine.

Govoreći za Al Jazeeru nakon napada u srijedu navečer, prije nego što je objavljena smrt njegova sina, Haja je optužio Izrael da pokušava potkopati napore posrednika u provedbi plana za Pojas Gaze američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji nadzire njegov tzv. Odbor za mir.

"Ovi cionistički napadi i kršenja dogovora jasno ukazuju na to da se okupator ne želi pridržavati niti prve faze prekida vatre", rekao je Hayya.

Nasilje se događa dok su čelnici Hamasa i drugih palestinskih frakcija ovog tjedna u Kairu vodili pregovore s regionalnim posrednicima i glavnim izaslanikom Odbora za mir, Nickolayem Mladenovom, kako bi pogurali Trumpov plan za Gazu u njegovu drugu fazu, rekli su dužnosnici.

Trumpov plan za Pojas Gaze, oko kojeg su se Izrael i Hamas složili u listopadu, uključuje povlačenje izraelskih postrojbi iz Pojasa Gaze i početak obnove, a Hamas treba položiti oružje. Međutim, razoružavanje Hamasa ostaje sporna točka u pregovorima.

Dužnosnik Hamasa rekao je za Reuters u srijedu da je skupina poručila Mladenovu da neće sudjelovati u ozbiljnim razgovorima o provedbi druge faze dok Izrael ne ispuni obveze koje proizlaze iz prve faze dogovora, uključujući potpuni prekid napada.

Najmanje 830 Palestinaca ubijeno je otkako je dogovor o prekidu vatre stupio na snagu u listopadu prošle godine, prema podacima lokalnih liječnika, dok Izrael tvrdi da su militanti u istom razdoblju ubili četiri njegova vojnika. Izrael navodi da su njegovi napadi usmjereni na sprječavanje pokušaja Hamasa i drugih palestinskih militanata da izvode napade na njegove snage.