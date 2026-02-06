Ličane uznemirili prizori iz jezera: 'Plutaju uginule ribe...'

Jezero Štikada poznati je raj za ribiče i ljubitelje netaknute prirode u Lici u općini Lovinac, a uznemirujući prizori uginulih riba koje plutaju jezerom podigli su na noge institucije i lokalno stanovništvo.

Kako piše Dnevnik.hr, sa slučajem su upoznati djelatnici Parka prirode Velebit, a ovlašteni veterinar Veterinarske ambulante Gospić već je izuzeo uzorke uginule ribe radi isključivanja zaraznih bolesti. Ti su uzorci žurno poslani u Hrvatski veterinarski institut, no konačni rezultati pretraga još se uvijek čekaju.

Što situaciju čini ozbiljnijom je činjenica da se na jezeru Štikada nalazi vodozahvat za opskrbu Gračaca vodom kojim upravlja Vodovod Zadar. Sanitarna inspekcija uputila je Vodovod Zadar da se hitno obrati Strunom povjerenstvu za vodu namijenjenu za ljudsku potrošnju pri Ministarstvu zdravstva. Cilj ovog postupka je dobivanje preciznih smjernica za poduzimanje preventivnih mjera te uvođenje pojačanog praćenja zdravstvene ispravnosti vode na samom vodozahvatu kako bi se osigurala sigurnost potrošača.

Građani općine Lovinac su zabrinuti dok čekaju službene nalaze. Hrvatske vode potvrdile su da su također uzele uzorke vode, a rezultati njihovih analiza očekuju se u idućim danima.

Načelnik Općine Lovinac, Ivan Miletić, istaknuo je kako se trenutno iščekuje izlazak vodoprivrednog inspektora kako bi se dogovorio konkretan plan za uklanjanje golemih količina uginule ribe. Mještani okolnih krajeva s nestrpljenjem iščekuje laboratorijske potvrde koje bi trebale rasvijetliti je li ovaj pomor uzrokovan ljudskim djelovanjem ili prirodnim čimbenicima.

Upit o događaju poslali smo i općini Lovinac, a objavit ćemo čim ga dobijemo.