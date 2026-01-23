Ličko-senjska maturantima daje besplatne pripreme za maturu

Ličko-senjska županija objavila je u petak kako će svojim maturantima i ove godine omogućiti besplatnu pripremu za državnu maturu iz tri predmeta: hrvatskog jezika, matematike i stranog jezika. Županija, naime, u suradnji s Regionalnim znanstvenim centrom – Podružnica Lika, nastavlja s provedbom obrazovnog programa „Želim znati više“, koji je započet prošle godine.

Glavni mu je cilj poboljšati rezultate učenika na državnoj maturi, odnosno njihova temeljna znanja te ih pripremiti za nastavak obrazovanja i upis u željene studijske programe. Program „Želim znati više“ provodit će se uživo, u prostorijama Regionalnog znanstvenog centra – Podružnica Lika u Gospiću.

Početak programa planiran je za veljaču, a prijave su otvorene do 30. siječnja.

Nastava će se provoditi kroz radionice, mentorski rad i intenzivne pripreme, pri čemu je sadržaj u potpunosti prilagođen ispitnim zahtjevima i očekivanim razinama znanja na završetku srednjoškolskog obrazovanja, navodi županija.