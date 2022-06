Liječnica o spornom zakonu: 'Ne možemo mi biti produžena ruka policije i izdavati suspenzije'

Prema novom prijedlogu Zakona o sigurnosti prometa kojeg je u srijedu predložen u Saboru liječnici obiteljske medicine će odlučivati o zdravstvenim sposobnostima vozača te će im oduzimati vozačku dozvolu ako je to potrebno.

- Mogu reći da smo mi kao struka, odnosno doktori obiteljske medicine dali najveći broj komentara na taj prijedlog zakona. Novi zakon će narušiti naš odnos s pacijentima koje liječimo godinama – tvrdi liječnica obiteljske medicine Jelena Rakić Matić. Prema dosadašnjem zakone liječnik je morao izdati upozorenje MUP-u ako smatra da određena dijagnoza, stanje i lijekovi koje pacijent koristi narušavaju njegovu sposobnost za vožnju, zatim MUP poziva određenog pacijenta da se odazove na pregled u službu medicine rada koja ocjenjuje sposobnost vozača.

- Sad je promjena što suspenziju vozačke dozvole bi vršili mi odmah po pregledu u našim ordinacijama. Nama kao struci to je neprihvatljivo zato što narušava odnos povjerenja između liječnika i pacijenta što je temelj uspješnog liječenja, praćenja i dijagnosticiranja. Sigurna sam da će se događati da pacijent uskrati svom liječniku primjerice nekakve simptome ili se uopće neće iz straha pojaviti na pregledu jer će misliti da ćemo mu oduzeti vozačku dozvolu – kaže doktorica Jelena Rakić Matić te dodaje da liječnicima nije u interesu biti produžena ruka policije koje će pacijentima koje liječe nekoliko godina oduzimati vozačku dozvolu.

- Postoji služba medicine rada oni su posebno osposobljeni za procjenu nečije vozačke sposobnost. Oni su u odnosu pacijent i liječnika neutralni – objašnjava doktorica Rakić Matić dodajući da je sigurna da će se ovim zakonom povećati broj oduzetih vozačkih dozvola. - Prvo zato što nema prijedloga pravilnika koje su to dijagnoze i lijekovi koji nekoga onesposobljavaju za vožnju. Prema ovom prijedlogu mi to moramo procijeniti sami prema svom osobnom nahođenju. Nema definiranih kriterija za koja stanja i vremenski rok na koje bi se uvodila suspenzija. Također, postoji prekršajna odgovornost za nas. Sigurno jednim dijelom liječnik da bi zaštitio sebe će morati suspendirati vozačku dozvolu. Jedan od naših najvećih strahova je da će doći do eskalacije napetosti s našim pacijentima – zaključila je doktorica Rakić Matić.

