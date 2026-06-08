STRAVA Dječak (9) se ugušio u V. Gorici u školi: 'Pokušali smo sve što smo mogli. Tragedija'

Učenik jedne osnovne škole u Velikoj Gorici ugušio se tijekom jela u ponedjeljak, potvrdila nam je zagrebačka policija. Kazali su nam kako je riječ o nesretnom događaju.

Kako doznajemo riječ je o devetogodišnjaku koji ide u 2. razred. Na lokaciju je odmah stigla Hitna pomoć, ali dječaka nisu uspjeli spasiti.

- Bio sam u svojstvu dežurnog mrtvozornika tamo. Hitna je odradila je ono što je mogla. Dječak je za vrijeme odmora jeo krafnu, i kako su nam rekle učiteljice i djeca, uzeo je preveliki zalogaj i jednostavno ga udahnuo. Tragedija je velika svakako. Hitna je izašla odmah po dojavi, imali su 10-ak kilometara do škole. Izašla su dva tima, sve su probali što su mogli da mu pomognu - rekao je za 24sata šef hitne Siniša Golub i dodao:

- Osoblje škole nije moglo puno napraviti. To je laičko oživljavanje kojim je teško pomoći nekome kada mu je zapriječen dišni put, nažalost...

Ovdje pratite sve oko tragičnog događaja iz minute u minutu