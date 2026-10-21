Liječnici ljuti zbog plaća: Gube do 3 € po satu, godišnje odrade tri milijuna prekovremenih sati!

Liječnici u Hrvatskoj ne dobivaju jednaku naknadu za sat rada tijekom cijele godine. Zbog načina obračuna plaća vrijednost njihova radnog sata mijenja se ovisno o tome koliko radnih sati ima pojedini mjesec, a razlike posebno dolaze do izražaja kod onih koji odrađuju mnogo prekovremenih sati. Hrvatski liječnički sindikat (HLS) zbog toga najavljuje sudske tužbe ako se problem ne riješi, poručujući da je njihovu strpljenju došao kraj.

- Ispada da liječnici u mjesecima s većim fondom radnih sati imaju nižu satnicu, primjerice u siječnju, pa im i prekovremeni rad vrijedi manje. To je nonsens. To treba ujednačiti tako da rješenje bude povoljno za radnika i da se sat rada obračunava prema višoj vrijednosti - rekla je za 24sata dr. Ivana Šmit, predsjednica Hrvatske udruge bolničkih liječnika (HUBOL).

Na problem su upozorili predstavnici sindikata na konferencijama za novinare održanima u Zagrebu, Splitu, Osijeku i Puli. U središtu njihovih zahtjeva je promjena načina obračuna plaća kako bi vrijednost sata rada bila jednaka tijekom cijele godine, neovisno o mjesečnom fondu radnih sati.

Prema podacima koje je iznio HLS, bruto satnica liječnika specijalista s deset godina staža u veljači 2026. iznosila je 24,07 eura, dok je u srpnju pala na 21,14 eura. Riječ je o razlici od 2,93 eura po satu. Kod specijalizanta s pet godina staža satnica je u istom razdoblju pala s 18 na 15,81 euro, odnosno za 2,19 eura.

Sindikat smatra da je takav način obračuna nepravedan, osobito za liječnike koji uz redoviti posao odrađuju mnogo prekovremenih sati. Problem, upozoravaju, nije samo u iznosu na platnoj listi, nego i u vrednovanju rada zdravstvenih djelatnika.

Potpredsjednica HLS-a, Linda Rossini Gajšak, upozorila je na posljedice sustava u kojem vrijednost rada varira ovisno o mjesečnom fondu sati. Tajnik sindikata Kristijan Ćupurdija istaknuo je da liječnici u Hrvatskoj godišnje odrade gotovo tri milijuna prekovremenih sati.

Iz HLS-a poručuju da su nadležna ministarstva već godinama upoznata s problemom, ali konkretno rješenje još nije pronađeno. Ako dogovor izostane, spremni su pravdu potražiti na sudu.

Hrstić: Nisam nadležna za plaće

Ministrica zdravstva Irena Hrstić ističe da ujednačavanje satnice nije u nadležnosti njezina ministarstva. Objasnila je da je pitanje uređeno propisima o plaćama i radu te da su za njegovo rješavanje nadležna druga ministarstva.

Istaknula je da je HLS taj problem već otvorio tijekom pregovora o granskom kolektivnom ugovoru, a Ministarstvo zdravstva, dodala je, kontinuirano razgovara s reprezentativnim sindikatima o uvjetima rada i primanjima liječnika, medicinskih sestara i drugih zdravstvenih djelatnika.

Hrstić je podsjetila i da su reformom sustava plaća 2024. godine znatno povećana primanja zaposlenih u zdravstvu. Na pitanje kad bi se moglo očekivati konkretno rješenje za neujednačenu satnicu, nije navela rokove, nego je istaknula da su pregovori o temeljnom kolektivnom ugovoru započeli.

Osvrnula se i na najavu sindikata o tužbama.

- Moj je stav uvijek bio da je razgovor prvi koji donosi rješenje, a ne sudski procesi niti ulica - poručuje Hrstić.