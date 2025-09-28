Obavijesti

News

Komentari 11
'SVE SMO POKUŠALI'

Liječnici o borbi za život žene koja je stradala na svadbi: Ne pamtimo ovakav slučaj i ozljede

Piše Petra Mustać,
Čitanje članka: < 1 min
Liječnici o borbi za život žene koja je stradala na svadbi: Ne pamtimo ovakav slučaj i ozljede
Foto: Pixsell/Šibenik.in, čitatelj

Nakon što je žena pogođena signalnom raketom na vjenčanju u Šibeniku, liječnici iz Opće bolnice Šibenik opisali su kako je izgledlaa borba za njezin život

Poziv je Hitna služba dobila u ranim večernjim satima i odmah se po izlasku na intervenciju ustanovilo  da se radi o teškim tjelesnim ozljedama. Već tada nije bila pri svijesti, a svi liječnici kao i medicinske sestre su učinili sve što se moglo da joj se život spasi. Borba je trajala sat vremena, no unatoč svim naporima ishod je bio smrt. Ne pamtimo ovakav slučaj i ozljede, ali, što se točno dogodilo, konačan sud će dati obducent, rekla je Ivana Skorić, ravnateljica Opće bolnice Šibenik.

UŽAS NA VJENČANJU Tragedija u Šibeniku: Poginula je sestrična mladoženje. Zbog signalne rakete uhitili su strica?
Tragedija u Šibeniku: Poginula je sestrična mladoženje. Zbog signalne rakete uhitili su strica?

Podsjetimo, u subotu u Šibeniku tijekom svadbene svečanosti kraj katedrale, ženu je pogodila signalna raketa, nakon čega je preminula. Kako Jutarnji piše, radi se o 34-godišnjoj A.Đ., sestrični mladoženje. 

ZAŠTO BI TO NETKO RADIO? Božinović: Svadba i rakete ne idu zajedno; Otkrio i kolika kazna prijeti muškarcu (52)
Božinović: Svadba i rakete ne idu zajedno; Otkrio i kolika kazna prijeti muškarcu (52)

Šibenska policija privela je 52-godišnjeg muškarca, a Index neslužbeno doznaje da se radi o mladoženjinom stricu. Sve se istražuje i čekaju se rezultati pretresa, ali i obdukcije preminule žene. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 11
'Ravnateljica mi je s tugom priznala: Zaposlili su drugu sestru, nisi politički podobna'
ISPOVIJESTI MEDICINSKIH SESTARA

'Ravnateljica mi je s tugom priznala: Zaposlili su drugu sestru, nisi politički podobna'

Meidicnske sestre i tehničari za 24sata podijelili su svoje priče o tome zašto su odlučili otići iz Hrvatske. Opisali su što ih je otjeralo, ali i kako su se snašli u inozemstvu te što ih je tamo dočekalo
Dok su pomagali ženi (30) koju je pogodila raketa u Makarskoj, svatovi su otišli slaviti u BiH
OTIŠLI SLAVITI U ČAPLJINU

Dok su pomagali ženi (30) koju je pogodila raketa u Makarskoj, svatovi su otišli slaviti u BiH

Dok su liječnici pružali pomoć djevojci (30), neslužbeno doznajemo da su svatovi napustili Hrvatsku te su otišli u Čapljinu gdje se nastavilo svadbeno slavlje.
FOTO Mjesto strave u Šibeniku: Ženu je na svadbi pogodila raketa, preminula je u bolnici
UHITILI MUŠKARCA

FOTO Mjesto strave u Šibeniku: Ženu je na svadbi pogodila raketa, preminula je u bolnici

Čitatelji su nam ranije rekli kako je na podu gdje je žena pogođena bila lokva krvi.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025