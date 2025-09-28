Tragedija u Šibeniku: Poginula je sestrična mladoženje. Zbog signalne rakete uhitili su strica?

Strašna tragedija pogodila je Šibenik u subotu, a tijekom svadbene svečanosti kraj katedrale ženu je pogodila signalna raketa, nakon čega je preminula. Kako Jutarnji piše, radi se o 34-godišnjoj A.Đ., sestrični mladoženje.

Šibenska policija privela je 52-godišnjeg muškarca, a Index neslužbeno doznaje da se radi o mladoženjinom stricu. Sve se istražuje i čekaju se rezultati pretresa, ali i obdukcije preminule žene.

- Kida nam se srce zbog naše prijateljice. Vedrije i bolje osobe od nje nema u cijelom gradu. Poginuti na takav način, i još na vjenčanju svoga bratića... Mi smo u šoku. Njezin suprug teško će prebroditi tragediju. Ona je njemu bila sve u životu, svjetlo na kraju tunela, prava bračna suputnica - rekla je za Jutarnji prijateljica preminule žene.



Ispaljivanje signalne rakete danas je komentirao i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović koji je rekao da se radi o zlouporabi i kršenju zakona i neovlaštenoj uporabi od strane odrasle osobe.

- Signalna raketa ima dozvolu za korištenje, ali samo u posebnim okolnostima, primjerice za spašavanje na moru - rekao je. Izjavio je da se nije tražila nikakva dozvola za korištenje takvih sredstava te da je cijeli niz prekršenih zakonskih odredbi zbog čega je moguća i kazna do 15 godina. Božinović je rekao i kako signalnim raketama nema mjesta na svadbama a da je MUP inicirao da se postroži europska direktiva o pirotehnici, jer cirkuliraju proizvodi koji nisu sigurni.