STRAŠNE OZLJEDE

Liječnik o dječaku iz Slavonije kojem je petarda eksplodirala u ruci: 'Prste nismo mogli spasiti'

Piše Julia Očić,
Čitanje članka: 2 min
12
Foto: Borna Filić/PIXSELL

Dječak je nakon eksplozije prevezen u KBC Osijek gdje su mu amputirali dva prsta lijeve ruke, a ovu informaciju potvrdio je i liječnik Krešimir Ivković

Dječaku (10) liječnici su morali amputirati dva prsta lijeve ruke nakon što mu je u ruci eksplodiralo pirotehničko sredstvo kategorije F3. Zadobio je teške tjelesne ozljede, zbog čega je hitno prebačen u KBC Osijek.

12
Foto: Klinika za dječje bolesti Zagreb

Kako neslužbeno prenosi Glas Slavonije, prijatelji dječaka odmah su, vidjevši okrvavljenu ruku, pozvali njegove roditelje i hitnu pomoć. Dječak je potom prevezen u KBC Osijek gdje su mu, nažalost, amputirali dva prsta lijeve ruke, a ovu informaciju potvrdio je i liječnik Krešimir Ivković, pročelnik Zavoda za dječju kirurgiju KBC-a Osijek.

- Nažalost, unatoč naporima liječnika, dva prsta nisu se uspjela spasiti. Riječ je o višestrukim ozljedama kostiju. Zapravo je riječ o ozljedama tri prsta, čak i palca, gdje su ozljede pretežno kostiju. Osim mekotkivnih i mišićnih ozljeda, tetive su sačuvane, a ovi dijelovi prstiju morali su biti amputirani zbog ozljede - rekao je dr. Ivković te potvrdio i kako je u bolnicu zbog ozljede šake nakon eksplozije petarde doveden i maloljetnik iz Privlake.

Foto: Borna Filic/PIXSELL/ilustracija

PU vukovarsko-srijemska potvrdila je kako su u Policijskoj postaji Otok zaprimili dojavu o maloljetniku iz Privlake koji je nepravilno rukovao pirotehničkim sredstvom kategorije F3 koje mu se aktiviralo u ruci, nakon čega je zadobio teške ozljede te je prevezen u Opću županijsku bolnicu u Vinkovcima, a potom i u KBC Osijek.

Policija još jednom poziva građane na oprez te poručuje kako pirotehnička sredstva nisu igračke i apeliraju na roditelje da ih nikako ne kupuju djeci. Podsjećaju također da se mlađi od 14 godina ne smiju koristiti nikakvim pirotehničkim sredstvima.

