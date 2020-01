Linić: Milanović ne bi bio dobro rješenje, on bi bio nemilosrdan!

Za Milanovića je Putin nitko i ništa, Trump nije njegov izbor, Erdogan i Orban su apsolutisti... Jedna osoba koja pretendira da bude predsjednik Hrvatske ne može unaprijed pokazati aroganciju, nadmenost, bezobrazluk prema svima s kojima će sutra morati razgovarati. Pa on se hvali da je prevario Angelu Merkel, jednu od najjačih europskih političarki. On lakonski kaže da joj je svašta obećao i da ju je onda prevario. I to takvim riječima bez imalo diplomatskog takta. Na taj način Milanović dokazuje da u vanjskoj politici neće Hrvatskoj donijeti dobro. Ako želimo Hrvatsku koja će se o svih udaljiti i koja će svima dijeliti lekcije, onda u redu. Ali ja takvu Hrvatsku ne vidim i ne bih je želio.

Tim je riječima Slavko Linić u velikom intervjuu za Novi list prokomentirao kandidaturu Zorana Milanovića, grubo ga optuživši i da je zloupotrebljavao policijski sustav, da je policijski USKOK pretvorio u svoju osobnu vojsku za obračun s neprijateljima, da je podmetao i krivotvorio: - Takav čovjek kada ima moćnu poziciju može je i te kako zloupotrijebiti. On se s jedne strane hvali rezultatima svojih suradnika, a potjerao ih je i najurio. (...) On bi bio nemilosrdan, zaključuje Linić.

Podsjetimo, sukobi Linića i Milanovića počeli su još 2014. dok je prvi bio ministar financija a drugi premijer. Najprije je izbila "afera Šegon" tj. pitanje je li pomoćnik ministra financija i LInićev prijatelj iskoristio položaj kako bi pogodovao svojim tvrtkama.

Sumnja se pojavila nakon što je objavljeno da je Hrvatska banka za obnovu i razvoj (HBOR) odobrila Šegonovoj tvrtki Facta Vera kredit od 31,4 milijun kuna, a da je Šegon upravljačka prava prepustio sinu. Novi sukob izbio je u vezi pomoćnice ministra financija i ravnateljice Porezne uprave Nade Čavlović Smiljanec koja je kazneno prijavljena tijekom proširenja istrage protiv bivše šefice porezne ispostave u Osijeku Ružice Kovačević. Kovačević je bila osumnjičena da je stopiranjem ovrhe nad osječkom tvrtkom OLT proračun oštetila za najmanje 11,8 milijuna kuna, a Čavlović Smiljanec zbog navodnog naloga za zaustavljanje ovrhe.

Linić je sve to preživio, ali ga je Milanović ipak smijenio nakon što je Jutarnji list objavio da je Linić u postupku predstečajne nagodbe za tvrtku Spačva oštetio državu za 27 milijuna kuna, jer je- prema procjeni koju je naložila upravo Čavlović-Smiljanec- zemljište koje je poslužilo za naplatu poreznog duga platio 33 milijuna kuna, a ono je vrijedno samo šest milijuna kuna.

Sve su te afere danas zaboravljene, suđenja se otežu, a Linić rafalno dere po Milanoviću: - Na zadnjem sučeljavanju ja sam vidio staru aroganciju i bahatost, zaljubljenost u sebe- ja ovo, aj ono, ja simo, ja tamo...

Sve to pokazuje da se može jedno vrijeme skrivati, a pravo lice bi pokazao kada bi bio izabran.

Za Kolindu Grabar-Kitarović je Linić rekao da je "sušta suprotnost" Milanoviću u vanjskoj politici i da mu kod nje "to odgovara", a još je dodao- kako piše Novi list- da mnogi njene nastupe, kad je riječ o druženjima sa sportašima, ne "doživljavju primjerenim i dostojanstvenim". Ali, misli Linić, to se uz "male korekcije" može ispraviti...

Na kraju je zaključio da "nema nikakve dvojbe" da je Kolinda Grabar Kitarović "bolje rješenje za Hrvatsku".

