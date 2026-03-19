Ljekarne ostale bez cjepiva protiv smrtonosne bolesti, žarište je noćni klub

Epidemija meningitisa u Kentu, koja je dosad odnijela dva mlada života, izazvala je paniku diljem Velike Britanije. Broj potvrđenih i sumnjivih slučajeva porastao je na 27, a zabrinuti građani pohrlili su u ljekarne po cjepivo, što je dovelo do nestašice i uvođenja lista čekanja u velikim lancima. Zdravstvene vlasti opisuju širenje zaraze kao "eksplozivno" i "bez presedana", piše Mirror.

Broj slučajeva naglo raste, vlasti proširuju cijepljenje

Agencija za zdravstvenu sigurnost Ujedinjenog Kraljevstva (Ukhsa) potvrdila je da se broj slučajeva povezanih s epidemijom u Kentu popeo na 27, od čega je 15 laboratorijski potvrđeno, a 12 ih je još pod istragom. Nažalost, preminuli su 21-godišnji student i jedna srednjoškolka. Vjeruje se da je žarište epidemije noćni klub Club Chemistry u Canterburyju, gdje su se posjetitelji zarazili između 5. i 15. ožujka. Jedan slučaj zaraze potvrđen je i kod studenta u Londonu, a izravno je povezan s događajima u Kentu.

Šire program cijepljenja

Kao odgovor na brzo širenje bolesti, ministar zdravstva Wes Streeting najavio je značajno proširenje programa cijepljenja. Osim studenata Sveučilišta u Kentu i nekih sa Sveučilišta Canterbury Christ Church, cjepivo će sada biti ponuđeno svima koji su posjetili spomenuti noćni klub u navedenom razdoblju.

​- Proširujemo cijepljenje na sve kojima je prethodno ponuđen profilaktički antibiotik. Ovo su proporcionalni koraci koji će nam pomoći da obuzdamo širenje i situaciju držimo pod kontrolom - izjavio je Streeting.

Do sada je na kampusu Sveučilišta u Kentu primijenjeno 600 doza cjepiva protiv meningitisa B, a podijeljeno je više od 6500 preventivnih doza antibiotika.

Ljekarne pod opsadom

Dok se vlasti bore s epidemijom na terenu, ljekarne diljem zemlje suočavaju se s neviđenom potražnjom za cjepivom MenB. Veliki lanci poput Bootsa i Superdruga uveli su sustave čekanja i virtualne redove nakon što su im zalihe presušile. Oliver Picard, predsjednik Nacionalnog udruženja ljekarni (NPA), opisao je situaciju kao "neodrživu".

​- Ljekarne su preplavljene zahtjevima zabrinutih pacijenata za cjepivom MenB, a velika većina naših članova diljem zemlje trenutno nema zaliha da bi ispunila te zahtjeve. Zabilježili smo i neke slučajeve zlostavljanja i zastrašivanja osoblja ljekarni od strane male manjine pacijenata, što je apsolutno neprihvatljivo - rekao je Picard.

Objasnio je da većina ljekarni pruža cijepljenje protiv MenB kao uslugu manjeg opsega i stoga ne drži velike zalihe.

Kao odgovor na kritičnu nestašicu na privatnom tržištu, Ukhsa je u četvrtak objavila da će [osloboditi 20.000 doza cjepiva iz zaliha NHS-a](https://www.theguardian.com/society/2026/mar/19/number-meningitis-cases-linked-kent-outbreak-rises) kako bi se osigurao kontinuitet privatne opskrbe. Očekuje se da će do dvije tisuće ljekarni dobiti cjepiva u sljedećih 48 sati. Ipak, iz Nacionalnog udruženja ljekarni upozoravaju da je malo vjerojatno da će ova količina zadovoljiti trenutnu razinu potražnje, s obzirom na to da stotine tisuća pacijenata traže cijepljenje.

Unatoč panici, ministar zdravstva Wes Streeting poručio je javnosti da nema potrebe za masovnom kupnjom cjepiva.

​- Nije iznenađenje da ljudi vide naslove i pomisle 'idem si kupiti cjepivo', ali da budem jasan, to nije nužno - kazao je, naglasivši da je rizik za opću populaciju "nizak".

Stručnjaci ističu da su antibiotici, koji su već podijeljeni tisućama studenata i učenika, najučinkovitija zaštita i ključni za zaustavljanje širenja bakterije. U međuvremenu, zdravstvene vlasti još ne mogu sa sigurnošću potvrditi da je epidemija stavljena pod kontrolu.

