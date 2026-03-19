ENGLESKA Zalihe cjepiva protiv bakterijskog meningitisa su presušile, ljekarne su pod opsadom. Vlasti proširuju cijepljenje, ali nestašica prijeti kaosu
Ljekarne ostale bez cjepiva protiv smrtonosne bolesti, žarište je noćni klub
Epidemija meningitisa u Kentu, koja je dosad odnijela dva mlada života, izazvala je paniku diljem Velike Britanije. Broj potvrđenih i sumnjivih slučajeva porastao je na 27, a zabrinuti građani pohrlili su u ljekarne po cjepivo, što je dovelo do nestašice i uvođenja lista čekanja u velikim lancima. Zdravstvene vlasti opisuju širenje zaraze kao "eksplozivno" i "bez presedana", piše Mirror.
Broj slučajeva naglo raste, vlasti proširuju cijepljenje
Agencija za zdravstvenu sigurnost Ujedinjenog Kraljevstva (Ukhsa) potvrdila je da se broj slučajeva povezanih s epidemijom u Kentu popeo na 27, od čega je 15 laboratorijski potvrđeno, a 12 ih je još pod istragom. Nažalost, preminuli su 21-godišnji student i jedna srednjoškolka. Vjeruje se da je žarište epidemije noćni klub Club Chemistry u Canterburyju, gdje su se posjetitelji zarazili između 5. i 15. ožujka. Jedan slučaj zaraze potvrđen je i kod studenta u Londonu, a izravno je povezan s događajima u Kentu.
Šire program cijepljenja
Kao odgovor na brzo širenje bolesti, ministar zdravstva Wes Streeting najavio je značajno proširenje programa cijepljenja. Osim studenata Sveučilišta u Kentu i nekih sa Sveučilišta Canterbury Christ Church, cjepivo će sada biti ponuđeno svima koji su posjetili spomenuti noćni klub u navedenom razdoblju.
- Proširujemo cijepljenje na sve kojima je prethodno ponuđen profilaktički antibiotik. Ovo su proporcionalni koraci koji će nam pomoći da obuzdamo širenje i situaciju držimo pod kontrolom - izjavio je Streeting.
Do sada je na kampusu Sveučilišta u Kentu primijenjeno 600 doza cjepiva protiv meningitisa B, a podijeljeno je više od 6500 preventivnih doza antibiotika.
Ljekarne pod opsadom
Dok se vlasti bore s epidemijom na terenu, ljekarne diljem zemlje suočavaju se s neviđenom potražnjom za cjepivom MenB. Veliki lanci poput Bootsa i Superdruga uveli su sustave čekanja i virtualne redove nakon što su im zalihe presušile. Oliver Picard, predsjednik Nacionalnog udruženja ljekarni (NPA), opisao je situaciju kao "neodrživu".
- Ljekarne su preplavljene zahtjevima zabrinutih pacijenata za cjepivom MenB, a velika većina naših članova diljem zemlje trenutno nema zaliha da bi ispunila te zahtjeve. Zabilježili smo i neke slučajeve zlostavljanja i zastrašivanja osoblja ljekarni od strane male manjine pacijenata, što je apsolutno neprihvatljivo - rekao je Picard.
Objasnio je da većina ljekarni pruža cijepljenje protiv MenB kao uslugu manjeg opsega i stoga ne drži velike zalihe.
Kao odgovor na kritičnu nestašicu na privatnom tržištu, Ukhsa je u četvrtak objavila da će [osloboditi 20.000 doza cjepiva iz zaliha NHS-a](https://www.theguardian.com/society/2026/mar/19/number-meningitis-cases-linked-kent-outbreak-rises) kako bi se osigurao kontinuitet privatne opskrbe. Očekuje se da će do dvije tisuće ljekarni dobiti cjepiva u sljedećih 48 sati. Ipak, iz Nacionalnog udruženja ljekarni upozoravaju da je malo vjerojatno da će ova količina zadovoljiti trenutnu razinu potražnje, s obzirom na to da stotine tisuća pacijenata traže cijepljenje.
Unatoč panici, ministar zdravstva Wes Streeting poručio je javnosti da nema potrebe za masovnom kupnjom cjepiva.
- Nije iznenađenje da ljudi vide naslove i pomisle 'idem si kupiti cjepivo', ali da budem jasan, to nije nužno - kazao je, naglasivši da je rizik za opću populaciju "nizak".
Stručnjaci ističu da su antibiotici, koji su već podijeljeni tisućama studenata i učenika, najučinkovitija zaštita i ključni za zaustavljanje širenja bakterije. U međuvremenu, zdravstvene vlasti još ne mogu sa sigurnošću potvrditi da je epidemija stavljena pod kontrolu.
