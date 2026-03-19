Majka: Moja kći meningitisom se zarazila preko 'vapea', umrla bi da cimerica nije reagirala

Epidemija invazivne meningokokne bolesti uzrokovane sojem B, koji nije pokriven najčešćim cjepivom ACWY, stavila je studente Sveučilišta u Kentu u stanje visoke pripravnosti.

Mogla je umrijeti da nije bilo brze reakcije njezine cimerice

Studentica Keeleigh Goodwin (22) oporavlja se u bolnici nakon što je dobila meningitis B tijekom izlaska u klub "Club Chemistry" u Canterburyju početkom ožujka.

Njezina majka Khali ispričala je kako misli da su simptomi počeli nakon što je Keeleigh dijelila vape s prijateljicom koja je već pokazivala znakove bolesti. Sada upozorava druge na opasnost od dijeljenja osobnih predmeta usred epidemije koja je dosad odnijela dva života, uključujući jednog 18-godišnjeg srednjoškolca i jednog studenta sa Sveučilišta u Kentu.

Majka šestero djece Khali sugerira da je njezina kći mogla umrijeti da nije bilo brze reakcije njezine cimerice.

​- Srećom, živi u zajedničkom smještaju. Djevojka koja ju je pronašla pozvala je hitnu pomoć, koja je stigla stvarno brzo. Da nije bilo te djevojke, ona danas ne bi bila ovdje. Bila je jako loše - rekla je majka za The Sun.

​- Rekla je da se ne može zamisliti da će ikada više izaći van. Ovo ju je apsolutno prestravilo - dodala je Khali.

Vlasti izdale hitno upozorenje, tisuće ljudi u opasnosti

Zdravstvene vlasti u Kentu potvrdile su najmanje 13 slučajeva invazivne meningokokne bolesti od početka ožujka, opisujući epidemiju kao najveći cluster slučajeva u jednoj generaciji. Više od 30 tisuća ljudi koji su možda bili izloženi, uključujući posjetitelje kluba "Club Chemistry" u razdoblju od petog do sedmog ožujka, pozvano je da zatraže preventivne antibiotike. Uz to, za čak pet tisuća studenata Sveučilišta u Kentu ponuđeno je cjepivo protiv meningitisa B.

Mnogi mladi nisu zaštićeni

Problem leži u tome što je epidemiju uzrokovao soj MenB, protiv kojeg standardno cjepivo MenACWY koje se daje tinejdžerima u Velikoj Britaniji ne pruža zaštitu. Cjepivo protiv soja B uvedeno je u redovni program cijepljenja djece tek 2015. godine, što znači da mnogi sadašnji studenti, rođeni prije te godine, nisu cijepljeni. To objašnjava i šok majke oboljele djevojke.

​- Nikad, ni u milijun godina, nisam pomislila da bi moglo biti ovo. Nikad. Imala je lumbalnu punkciju i CT pretrage... i kad je stigao nalaz, pitala sam: ‘Kako? Kako je to dobila, pa zaštićena je?’. Ali pokazalo se da je ovo cjepivo izašlo tek 2015. godine - ispričala je Khali.

Kako se bolest prenosi i je li vape doista krivac?

Iako vlasti ne navode korištenje vapea kao službeni način prijenosa, stručnjaci se slažu da je to moguće s obzirom na to da se bakterija širi slinom i kapljicama.

​- Rekla je da jedan od njezinih prijatelja također ima slične simptome, očito ne tako teške, ali da su dijelili vape. Mislim da je dijeljenje vapea glavni način na koji se to prenosi - rekla je majka.

Andrew Preston, profesor mikrobne patogenosti na Sveučilištu u Bathu, dodao je:

- Ako dijelite kontaminirani vape, bakterija će dospjeti u stražnji dio grla, ali da bi izazvala bolest, mora proći kroz prilično jaku barijeru u nazofarinksu. Pitam se je li samo vapiranje uzrokovalo slabljenje te barijere, pa se bakterije mogu probiti tamo gdje inače ne bi mogle. To je čista spekulacija.

Ministar zdravstva Wes Streeting ipak je uključio dijeljenje vapea u svoj popis mogućih načina prijenosa.

​- Ne širi se baš lako. Bakterija se prenosi na druge nakon duljeg razdoblja bliskog kontakta, na primjer, životom s nekim u zajedničkom smještaju, dugotrajnim ljubljenjem ili dijeljenjem vapeova i pića - rekao je.

Oglasilo se i sveučilište

Sveučilište je također objavilo priopćenje nakon tragične smrti jednog od svojih studenata.

- S dubokom tugom potvrđujemo da je jedan student Sveučilišta u Kentu preminuo od posljedica invazivnog meningitisa. Naše misli su s obitelji, prijateljima i širom sveučilišnom zajednicom u ovim iznimno teškim trenucima. Sigurnost naših studenata i osoblja ostaje naš najveći prioritet. Usko surađujemo s timovima za javno zdravstvo i u kontaktu smo s osobljem i studentima kako bismo osigurali da dobiju potrebne savjete i podršku - stoji u priopćenju glasnogovornika Sveučilišta u Kentu.

