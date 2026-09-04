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Nema kraja vrućinama

Ljetu se očito ne žuri: Danas do 35 °C, evo što donosi vikend

Piše Ivan Jukić,
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Ljetu se očito ne žuri: Danas do 35 °C, evo što donosi vikend
Foto: PIXSELL//Ilustrativna fotografija
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Petak donosi pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme, uz temperature do 35 °C. U subotu će prvi dio dana još biti sunčan, no poslijepodne u dijelove Hrvatske stižu oblaci, kiša i poneki pljusak s grmljavinom

Hrvatsku danas očekuje pretežno sunčano vrijeme. U središnjim i istočnim krajevima ujutro će još biti umjerene naoblake, no tijekom dana očekuje se više sunčanih razdoblja. Puhat će slab do umjeren jugozapadni i južni vjetar. Na Jadranu će prijepodne puhati bura, u Dalmaciji ponegdje i jaka. Poslijepodne će vjetar okrenuti na jugozapadni i sjeverozapadni.

Temperature će i danas biti prave ljetne. Najviša dnevna bit će između 30 i 35 °C.

Foto: DHMZ

Subota će u prvom dijelu dana još biti pretežno sunčana, no vrijeme će se potom početi mijenjati.

U središnjim i istočnim krajevima te u Gorskom kotaru očekuje se porast naoblake. Mjestimice će biti malo kiše ili će pasti poneki pljusak, a lokalno je moguća i grmljavina.

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Promjena će se osjetiti i po vjetru. Slab do umjeren jugozapadni vjetar sredinom dana okrenut će na umjeren sjeveroistočni i sjeverni, a prolazno može biti i jak.

Foto: DHMZ

Na Jadranu će puhati slab do umjeren jugozapadnjak i jugo. Krajem dana na sjevernom Jadranu očekuje se jačanje bure.

Unatoč promjeni, subota će i dalje biti vrlo topla. Jutarnja temperatura u većini krajeva bit će između 14 i 19 °C, dok će na obali i otocima biti osjetno toplije, od 20 do 25 °C.

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Najviša dnevna temperatura i u subotu će dosezati 30 do 35 °C.

- U iduća tri dana na kopnu većinom sunčano, u subotu i ponedjeljak i vruće. U drugom dijelu subote i početkom nedjelje osobito će u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj doći do prolaznog naoblačenja, mjestimice s kišom, moguće i grmljavinom, a prethodit će im umjeren do jak sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Zbog pritjecanja svježijeg zraka u nedjelju će biti manje toplo.

Foto: DHMZ

Na moru i dalje sunčano i vruće - temperatura bez veće promjene. U subotu slab do umjeren jugozapadnjak i jugo, zatim će puhati sjeverozapadnjak i bura, koja će u prvom dijelu nedjelje podno Velebita ponegdje biti jaka - prognozirao je za HRT Tomislav Kozarić, dipl. ing. iz DHMZ-a.

Dakle, petak prolazi u znaku sunca i vrućine, dok subota donosi postupno pogoršanje vremena u dijelu Hrvatske, uz kišu, pljuskove i grmljavinu.

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