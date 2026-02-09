Ljevica slavi u Portugalu: Antonio Jose Seguro pomeo desnicu s gotovo 67% glasova

Seguro, iz Socijalističke stranke (PS), osigurao je oko 66,8 posto glasova, izvijestila je državna televizija RTP nakon što je većina glasova prebrojana. Ventura je priznao poraz, a Seguro je obećao služiti svim stanovnicima Portugala, kojih je gotovo 10,5 milijuna.

„Portugalski narod najbolji je narod na svijetu. Izvrsno“, rekao je Seguro novinarima u ranoj reakciji na rezultate. „S ogromnim osjećajem građanske odgovornosti i predanošću vrijednostima naše demokracije.“

„Pobjednici večeras su portugalski narod i demokracija“, dodao je proeuropski političar pred oduševljenim pristašama.

Konzervativni premijer Luis Montenegro čestitao je Seguru na izbornoj pobjedi i izrazio uvjerenost da će dobro surađivati ​​s novim predsjednikom.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen također su čestitali pobjedniku izbora.

Ventura je priznao poraz: "Pobijedio je. Želim mu izvrstan mandat", rekao je o Seguru.

Seguro će naslijediti konzervativnog predsjednika Marcela Rebela de Sousu nakon dva mandata.

Portugalsko predsjedništvo ima značajnu moć, uključujući pravo veta na zakone, raspuštanje parlamenta i raspisivanje prijevremenih izbora.

Populistička Chega u usponu

U prvom krugu glasanja prije tri tjedna, Seguro je dobio najviše glasova s ​​31 posto, ali je bio daleko od apsolutne većine potrebne za pobjedu.

Ventura, iz populističke Chege, zauzeo je drugo mjesto s 23,5 posto, što je rezultat koji je pokazao porast antiimigrantske stranke od njezina osnutka prije šest godina.

„Uništili smo dvostranački sustav koji je na snazi ​​50 godina“ i uskoro ćemo formirati vladu, oduševljeno je izjavio profesor prava, autor i bivši sportski komentator, kojeg mediji nazivaju „Uragan“ i optužuju za poticanje mržnje prema manjinama.

Očekivala se manja izlaznost u drugom krugu izbora zbog niza jakih oluja koje su posljednjih dana pogodile Portugal i dijelove Španjolske.

Ventura je zatražio odgodu glasanja zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta. Na kraju su izbori protekli uz malo poremećaja, a samo su tri općine iskoristile mogućnost odgode glasovanja za tjedan dana zbog poplava ili blokiranih cesta.

Očekuje se da će pobjednik preuzeti dužnost 9. ožujka, naslijedivši Rebela de Sousu, koji je vodio Portugal od 2016.