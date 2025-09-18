Obavijesti

PARA VRTI GDJE BURGIJA NEĆE

Lobiji pohlepnih alkoholnih, duhanskih i prehrambenih industrija uništavaju zdravlje

No, u izjavi WHO-a navodi se da se vlade često suočavaju s intenzivnim lobiranjem industrija koje pokušavaju blokirati, oslabiti ili odgoditi politike, od zdravstvenih poreza do marketinških ograničenja za djecu

Pritisak tvrtki za proizvodnju duhana, alkohola i ultraprerađene hrane sprečava vlade da uspostave zdravstvene politike koje spašavaju živote, objavila je Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) u četvrtak.

Ujedinjeni narodi posvetit će dan borbi protiv nezaraznih bolesti, poput raka i srčanih bolesti, sljedeći četvrtak tijekom svojeg godišnjeg okupljanja u New Yorku. WHO, zdravstvena agencija UN-a, kaže da ti proizvodi doprinose takvim stanjima.

U zasebnom izvješću, WHO je utvrdio da bi tri dolara po osobi koje vlade ulažu u nezarazne bolesti mogla spasiti više od 12 milijuna života i generirati 1 bilijun dolara uštede do 2030. godine.

No, u izjavi WHO-a navodi se da se vlade često suočavaju s intenzivnim lobiranjem industrija koje pokušavaju blokirati, oslabiti ili odgoditi politike, od zdravstvenih poreza do marketinških ograničenja za djecu.

"Neprihvatljivo je da komercijalni interesi profitiraju od porasta smrtnih slučajeva i bolesti", rekao je ravnatelj odjela WHO-a za promicanje zdravlja dr. Etienne Krug.

Predstavnici prehrambene, duhanske i alkoholne industrije odbacili su tu karakterizaciju, rekavši Reutersu da pozdravljaju priliku da pridonesu raspravi o tome kako smanjiti štetu te da je dijalog važan.

Na sastanku UN-a vlade bi trebale dogovoriti nove ciljeve o nezaraznim bolestima i plan puta kako to postići, ali zdravstvene skupine upozorile su da je nacrt političke deklaracije već razvodnjen.

Duhanske tvrtke poput Japan Tobacco Internationala, kao i industrijska udruženja za prehrambenu i pivarsku industriju, rekli su Reutersu da UN poziva industriju na doprinos, a to može rezultirati učinkovitijim politikama.

„Pozdravili smo priliku da se pridružimo državama članicama i zagovornicima u dijeljenju naše perspektive o tome kako smanjiti štetnu upotrebu alkohola“, rekao je Justin Kissinger, predsjednik Svjetskog saveza za pivovarstvo, u izjavi poslanoj e-poštom.

Međunarodni savez za hranu i piće rekao je da je netočno izjednačavati hranu s duhanom i alkoholom.

„Snažno se ne slažemo s karakterizacijom naše industrije kao one koja ometa napredak“, dodao je Rocco Renaldi, glavni tajnik industrijskog saveza, koji predstavlja tvrtke za hranu i bezalkoholna pića.

Duhanske tvrtke rekle su da je rasprava važna.

"WHO se ne bi trebao bojati dijaloga - trebao bi ga pozdraviti", rekao je glasnogovornik Philip Morris Internationala.

