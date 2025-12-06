Obavijesti

News

Komentari 1
UBOJICA U BIJEGU

LOV ZA UBOJICOM U Međimurju se boje: 'Nitko ne zna gdje je ni što mu može pasti napamet!'

Piše Luka Safundžić, Veronika Miloševski,
Čitanje članka: 1 min
LOV ZA UBOJICOM U Međimurju se boje: 'Nitko ne zna gdje je ni što mu može pasti napamet!'
13

Josip Oršuš (40) iz vatrenog oružja usmrtio sestru svoje partnerice (28), dok se njegova partnerica (29) bori za život

Nema novih informacija mještani su u strahu. Nitko ne zna gdje se skriva, sto mu može pasti na pamet. Napeti su svi u mjestu, rijetki su mirno spavali. Svi su i dalje u šoku, rekao nam je kratko jedan od mještanina.

- Obaviještena je i Mađarska da tragamo za njim, s obzirom na to da smo tromeđa. Mađarska je blizu, to je uobičajeno, imaju njegovo ime i fotografiju i obavijest da tragamo za njim - potvrdili su nam iz policije.

INSTITUCIJE NEMOĆNE? Ubojica iz Međimurja imao je čak 35 prijava i podeblji dosje! Zašto je onda bio na slobodi?
Ubojica iz Međimurja imao je čak 35 prijava i podeblji dosje! Zašto je onda bio na slobodi?

- Nalazimo se u romskim naseljima i tamo gdje je prije znao zalaziti. Pokrivamo sve pozicije gdje bi se mogao vratiti - dodali su.

Podsjetimo, u međimurskom naselju Sitnice u četvrtak se dogodilo ubojstvo i pokušaj ubojstva kada je Josip Oršuš (40) iz vatrenog oružja usmrtio sestru svoje partnerice (28), dok se njegova partnerica (29) bori za život. Za bjeguncem, koji je otprije poznat policiji, pokrenuta je opsežna potraga. Josip Oršuš dobro je poznat policiji kao višestruki počinitelj kaznenih djela, s čak 35 evidentiranih prijava, uglavnom zbog imovinskih delikata. Prema neslužbenim informacijama, motiv zločina je ljubomora. Apsurd je tim veći što se Oršuš upravo na dan kad je ubio ženu trebao javiti u zatvor Remetinec na odsluženje jednogodišnje kazne zbog krađa.

- On se trebao danas ujutro javiti na odsluženje kazne u Zagreb, ali eto. U principu, on je multi recidivist, počinitelj kaznenih djela, većinom imovinskih delikata. Po nekoj logici nije trebao biti na slobodi - izjavio je Radovan Gačal, glasnogovornik PU međimurske.

ON JE POZVAO HITNU Kum ubojice iz Međimurja: 'Sve je bilo puno krvi, namjeravao ih je sve ubiti. Odjurio je Opelom'
Kum ubojice iz Međimurja: 'Sve je bilo puno krvi, namjeravao ih je sve ubiti. Odjurio je Opelom'

- Bio sam u kući i on je došao i pucao je posvuda. Kad je počeo pucati, jedva sam se izvukao, to se ne može opisati, rekao je za 24sata potreseni otac dviju mladih žena koje su u četvrtak navečer u Murskom Središću postale žrtve napada. Jedna je žena (28) preminula u čakovečkoj bolnici, a njezina sestra (29) bori se za život. Zločin u kući u Ulici Sitnice, u kojoj živi većinom romska populacija - potresao je sve mještane.

- Nije mi jasno zašto ju je morao ubiti - govori nam shrvani otac.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Policija objavila fotografiju ubojice iz Međimurja: Naoružan je i opasan! Traže ga i Slovenci
TRAGAJU ZA JOSIPOM ORŠUŠEM

Policija objavila fotografiju ubojice iz Međimurja: Naoružan je i opasan! Traže ga i Slovenci

Policija upozorava građane da se osumnjičenom ne približavaju jer je naoružan te poziva sve koji imaju bilo kakve informacije koje bi mogle pomoći u njegovu pronalasku i uhićenju da se odmah jave na broj 192
Međimurje pod opsadom, policajac poslao poruku ubojici: 'Ako ovo vidi ili sluša...'
FEMICID U MURSKOM SREDIŠĆU

Međimurje pod opsadom, policajac poslao poruku ubojici: 'Ako ovo vidi ili sluša...'

Nakon ubojstva žene u Murskom Središću, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić upozorava da je riječ o još jednom femicidu u Hrvatskoj, 17. ove godine...
FOTO S mjesta užasa: Ubijena žena bila je trudna. 'Češljaju' mjesto zločina, traže ubojicu!
TRAGEDIJA U MEĐIMURJU

FOTO S mjesta užasa: Ubijena žena bila je trudna. 'Češljaju' mjesto zločina, traže ubojicu!

U pucnjavi koja se dogodila sinoć u Murskom Središću, Ulici Sitnice, jedna žena je ubijena, dok je druga teško ozlijeđena i u bolnici se bori za život. Policija traga za muškarcem (40). Kako neslužbeno doznajemo, muškarac je upucao svoju nevjenčanu suprugu, a onda i njenu sestru

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025