LOV ZA UBOJICOM U Međimurju se boje: 'Nitko ne zna gdje je ni što mu može pasti napamet!'

Nema novih informacija mještani su u strahu. Nitko ne zna gdje se skriva, sto mu može pasti na pamet. Napeti su svi u mjestu, rijetki su mirno spavali. Svi su i dalje u šoku, rekao nam je kratko jedan od mještanina.

- Obaviještena je i Mađarska da tragamo za njim, s obzirom na to da smo tromeđa. Mađarska je blizu, to je uobičajeno, imaju njegovo ime i fotografiju i obavijest da tragamo za njim - potvrdili su nam iz policije.

- Nalazimo se u romskim naseljima i tamo gdje je prije znao zalaziti. Pokrivamo sve pozicije gdje bi se mogao vratiti - dodali su.

Podsjetimo, u međimurskom naselju Sitnice u četvrtak se dogodilo ubojstvo i pokušaj ubojstva kada je Josip Oršuš (40) iz vatrenog oružja usmrtio sestru svoje partnerice (28), dok se njegova partnerica (29) bori za život. Za bjeguncem, koji je otprije poznat policiji, pokrenuta je opsežna potraga. Josip Oršuš dobro je poznat policiji kao višestruki počinitelj kaznenih djela, s čak 35 evidentiranih prijava, uglavnom zbog imovinskih delikata. Prema neslužbenim informacijama, motiv zločina je ljubomora. Apsurd je tim veći što se Oršuš upravo na dan kad je ubio ženu trebao javiti u zatvor Remetinec na odsluženje jednogodišnje kazne zbog krađa.

- On se trebao danas ujutro javiti na odsluženje kazne u Zagreb, ali eto. U principu, on je multi recidivist, počinitelj kaznenih djela, većinom imovinskih delikata. Po nekoj logici nije trebao biti na slobodi - izjavio je Radovan Gačal, glasnogovornik PU međimurske.

- Bio sam u kući i on je došao i pucao je posvuda. Kad je počeo pucati, jedva sam se izvukao, to se ne može opisati, rekao je za 24sata potreseni otac dviju mladih žena koje su u četvrtak navečer u Murskom Središću postale žrtve napada. Jedna je žena (28) preminula u čakovečkoj bolnici, a njezina sestra (29) bori se za život. Zločin u kući u Ulici Sitnice, u kojoj živi većinom romska populacija - potresao je sve mještane.

- Nije mi jasno zašto ju je morao ubiti - govori nam shrvani otac.