Lovac u Americi ubio ženu u šumi: Mislio je da je jelen?

Lovac Walter Moorhead (74) iz Marylanda uhićen je i optužen nakon što je tijekom lova u Delawareu pucao na 39-godišnju ženu jer ju je navodno zamijenio za jelena. Žena je teško ranjena te je preminula u bolnici, priopćila je policija. Lovac je optužen je za teško ubojstvo iz nehaja i nekoliko povezanih kaznenih djela. Pucnjava se dogodila u petak oko 19.40 na polju u blizini Ellendalea u Delawareu, piše ABC News.

Prema preliminarnoj istrazi državne policije Delawarea, žrtva je hodala poljem s muškarcem i dvoje djece u trenutku kada je Moorhead iz zaklona lovio jelene. Policija navodi da je 74-godišnjak vjerovao da je ugledao jelena te je ispalio hitac iz puške. Metak je pogodio ženu. Žrtva je identificirana kao 39-godišnja Santos Maria Chilel Soto iz Georgetowna u Delawareu.

Policajci su po dolasku na mjesto događaja pružili ženi pomoć, nakon čega je prevezena u bolnicu, gdje je kasnije proglašena mrtvom. Istražitelji su utvrdili da je Moorhead ispalio hitac koji je pogodio žrtvu te je uhićen. Osim za teško ubojstvo iz nehaja, tereti ga se za tri točke optužnice za ugrožavanje prvog stupnja iz nepažnje te za posjedovanje vatrenog oružja tijekom počinjenja teškog kaznenog djela. Moorhead je izveden pred sud, nakon čega je pušten uz jamčevinu od 43.000 dolara.

Nije poznato ima li odvjetnika. Na poziv ABC Newsa u nedjelju nije odmah odgovorio. Državna policija Delawarea priopćila je da je istraga pucnjave i dalje u tijeku te pozvala sve koji imaju informacije o slučaju da se jave odjelu za ubojstva.