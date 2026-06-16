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Ludnica u kafićima pred tekmu: 'Ako 'vatreni' sruše Engleze, sve što se popije ide na račun kuće!'

Piše Iva Tomas,
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Ludnica u kafićima pred tekmu: 'Ako 'vatreni' sruše Engleze, sve što se popije ide na račun kuće!'
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Split: Navijači u fan zoni na Zvončacu prate utakmicu Engleska-Hrvatska | Foto: ILUSTRACIJA - Ivo Cagalj/PIXSELL

Gotovo svi gradovi u Hrvatskoj donijeli su odluku o produljenju radnog vremena ugostiteljskih objekata za vrijeme održavanja utakmica. Među njima su Sveta Nedelja, Rovinj, Lepoglava, Vukovar...

Hrvatska nestrpljivo čeka utakmicu između Hrvatske i Engleske koja će se igrati u srijedu u 22 sata. Povodom toga, neki vlasnici kafića diljem Hrvatske gostima su dali jedno obećanje - ako Hrvatska pobjedi Englesku, sve piće koje su popili ide na račun kuće. To je obećanje dao gostima Caffe bar Time iz Svete Nedelje.

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Obećanje se odnosi na piće konzumirano za vrijeme trajanja susreta, koji će se pratiti na velikom ekranu unutar kafića. Dok su jedni odmah podržali inicijativu porukama poput “bravo za gazdu” i “svaka čast majstore“, drugi su skeptični prema poslovnom riziku ovakve odluke.

Osim njega, Ledana bar iz Velike Gorice svojim je gostima dao isto obećanje. Caffe bar Rio iz Zagreba, pak, gostima nudi besplatan roštilj prije svake utakmice i akcijske ponude pića.

- Hrvatska protiv Engleske - velika tekma, prava atmosfera i Rio spreman za navijačku večer. Od 20:00 kreće zagrijavanje jer prije tekme za sve gledatelje pripremamo BESPLATAN ROŠTILJ. Hladno piće, navijačke pjesme, live prijenos i ekipa koja gura Hrvatsku do pobjede. Dođi ranije, zauzmi mjesto, pojedi nešto s grilla i spremi se za 90 minuta ludila - objavili su na Instagram profilu.

Foto: screenshot/Instagram

Gotovo svi gradovi u Hrvatskoj donijeli su odluku o produljenju radnog vremena ugostiteljskih objekata za vrijeme održavanja utakmica. Među njima su Sveta Nedelja, Rovinj, Lepoglava, Vukovar, općina Matulji, Vinkovci, Pazin, Pakrac, Ivanić-Grad...

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- Za vrijeme održavanja utakmica hrvatske nogometne reprezentacije na Svjetskom prvenstvu u nogometu 2026. odobrava se drugačije radno vrijeme ugostiteljskim objektima iz skupine ,,Restorani” i ,,Barovi” na području grada Svete Nedelje i to do 2 sata nakon završetka utakmica.

Za prva tri poznata datuma utakmica odobrava se produljeno radno vrijeme ugostiteljskih objekata kako slijedi: srijeda, 17. lipnja 2026. godine s početkom u 22,00 sata: Hrvatska – Engleska (radno vrijeme ugostiteljskih objekata će biti dozvoljeno do 02,00 sata),  srijeda, 24. lipnja 2026. godine s početkom u 01,00 sat: Hrvatska – Panama (radno vrijeme ugostiteljskih objekata će biti dozvoljeno do 05,00 sati), subota, 27. lipnja 2026. godine s početkom u 23,00 sata: Hrvatska – Gana (radno vrijeme ugostiteljskih objekata će biti dozvoljeno do 03,00 sata). Za potrebe održavanja daljnjih utakmica hrvatske nogometne reprezentacije na Svjetskom prvenstvu u nogometu 2026. donijet će se nova Odluka - objavio je Grad Sveta Nedelja.

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