VISOKI POREZI

Lufthansa ukida niz letova u Europi, žele smanjiti troškove

Piše HINA.,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Sven Hoppe/DPA

Lufthansa će nuditi i manje domaćih letova do glavnih čvorišta u Münchenu i Frankfurtu, napominjući da će zbog visokih poreza i drugih naknada ukinuti oko 50 linija

Zrakoplovni div Lufthansa objavio je u utorak da će ukinuti niz letova u Njemačkoj i Europi u ljetnom rasporedu za 2026. godinu kako bi smanjio troškove.

Prema rasporedu koji će se primjenjivati od 29. ožujka 2026. godine Lufthansa više neće letjeti između Frankfurta i Toulousea ni između Münchena i Tallinna. Najavili su i otkazivanje letova između Münchena i Ovieda.

Lufthansa će nuditi i manje domaćih letova do glavnih čvorišta u Münchenu i Frankfurtu, napominjući da će zbog visokih poreza i drugih naknada ukinuti oko 50 linija.

Grupa u cjelini trebala bi u idućoj godini nuditi 14 tisuća letova tjedno na 330 odredišta u stotinjak zemalja.

Uz istoimenog prijevoznika, grupa uključuje i Brussels Airlines, Austrian Airlines i SWISS.

Šef kadrovske službe Lufthanse potvrdio je prošli tjedan da preispituju plan o novim domaćim vezama sa čvorištima u Frankfurtu i Münchenu jer bi poslovale s gubitkom, pozivajući vladu u Berlinu da se zauzme za poštenu konkurenciju na europskoj razini i da uvaži stratešku važnost zrakoplovstva u globalnoj konkurenciji.

Sektor se žali na državne namete koji su se, kako tvrde, udvostručili od 2019. godine, podigavši znatno cijene karata i prigušivši potražnju.

Njemačka je „bolesnik Europe” kada je u pitanju zrakoplovstvo, rekao je na prošlotjednom skupu u zračnoj luci u Frankfurtu čelnik udruge zrakoplovnih kompanija (BDF) Peter Gerber i izvršni direktor zrakoplovne tvrtke Condor.

Berlin bi za početak trebao povući odluku o povećanju zrakoplovnog nameta, smatra Gerber. Požalio se i na visoke naknade za kontrolu zračnog prometa, poručivši da bi mogle biti snižene za 30 posto ako država preuzme troškove kontrole leta vojnih zrakoplova.

