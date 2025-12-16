Obavijesti

Lukašenko: 'Maduro nikada nije bio naš neprijatelj. Za njega su vrata u Bjelorusiji otvorena'

Pritisak SAD-a gotovo je paralizirao venezuelski izvoz nafte od prošlog tjedna, a isplovili su samo tankeri koje je unajmio Chevron prevozeći venezuelsku sirovu naftu u SAD uz odobrenje koje je prethodno dao Washington, pokazali su podaci

Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko rekao je da je venezuelanski predsjednik Nicolas Maduro dobrodošao u Bjelorusiju ako napusti dužnost, no da se o tome s Madurom nije razgovaralo, prenosi Reuters dijelove intervjua za televizijsku kuću Newsmax.

Tenzije između SAD-a i venezuelanske vlade sve su veće. SAD je rasporedio vojne snage u južnim Karibima, napadajući brodove koji navodno prevoze narkotike.

Američki predsjednik Donald Trump je dao naslutiti da bi uskoro mogao pokrenuti kopnene operacije u Venezueli.

Venezuelanska vlada tvrdi da SAD traži promjenu režima kako bi preuzeo goleme zalihe nafte u zemlji.

Lukašenko je shodno tome izjavio da Bjelorusija i Venezuela njeguju dugogodišnje odnose i da Maduro u Minsk može doći kada god poželi.

- On ikada nije bio naš neprijatelj. Za njega su vrata uvijek otvorena ako napetosti u Venezueli porastu. Ipak, on nije osoba koja bježi, on je snažan tip - poručio je Lukašenko.

Izrazio je sumnju u Trumpove tvrdnje o golemim količinama droge koje navodno stižu u SAD iz Venezuele.

​- Ne vjerujem Trumpu po tom pitanju... Maduro nije ovisnik o drogama. To znam zasigurno - izjavio je, povlačeći paralelu sa sankcijama koje Zapad nameće njegovoj zemlji.

​- Oni mene guše, a ja bih ih trebao štititi od droge? - upitao je, aludirajući na ulogu Bjelorusije u suzbijanju krijumčarenja narkotika iz Azije u Europu.

​- Isto vrijedi i za vas,  ne biste trebali gušiti Venezuelu. Trebali biste pronaći kompromis.

