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MIJENJAJU VOZNI RED

Ukrajinski dron pogodio muzej na Krimu: Oborena 326 drona

Piše HINA,
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Ukrajinski dron pogodio muzej na Krimu: Oborena 326 drona
Foto: Governor of Sevastopol Mikhail R

Vlasti u Sevastopolju tvrde da je u napadu planuo muzej posvećen Krimskom ratu. Zbog pojačanih udara dronovima skraćen je željeznički promet, a tijekom noći Rusija je prijavila obaranje 326 dronova.

Ukrajinski dronovi pogodili su povijesni muzej u Sevastopolju na Krimu, koji je anektirala Rusija, objavile su u srijedu lokalne vlasti, dodavši da su smanjile broj noćnih vlakova zbog sve intenzivnijih zračnih napada. Muzej je otvoren u znak sjećanja na Krimski rat (1853.-1856.) između Ruskog Carstva i koalicije u kojoj je bilo i ⁠Osmansko Carstvo. Rusija je u tome ratu poražena. Guverner Sevastopolja, dužnosnik kojega je postavila Rusija, Mihail Razvozhajev na Telegramu je objavio da je krov muzeja u plamenu, no nije objavio pojedinosti o šteti ni o potencijalnim žrtvama. "Neprijatelj će platiti za ovo svetogrđe!" rekao je Razvozhajev u objavi u srijedu ujutro. U drugim područjima Krima vlasti su skratile vozni red u noćnim satima, rekao je na Telegramu ruski guverner poluotoka Sergej Aksjonov, nakon što je ovaj tjedan u napadu dronom ozlijeđen strojovođa, a ubijen njegov pomoćnik.

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Crnomorski poluotok Krim, koji je Rusija anektirala od Ukrajine 2014. suočava se s nestašicom goriva nakon nedavnih napada dronovima, upravo u vrijeme kada počinje sezona odmora i praznika.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij prošli je tjedan predložio izravne razgovore s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, što je on odbio. Nakon incidenta s vlakom Kremlj je rekao da Ukrajina potkopava napore za pronalaženjem mirnog rješenja sukoba.

Istodobno je grad Novokujbiševsk u ruskoj Samarskoj regiji, glavnome naftnom središtu na rijeci Volgi u kojemu se nalazi nekoliko rafinerija pod upravom državnoga naftnog div Rosnjefta, uspio je odbiti napade dronovima, rekao je regionalni guverner.

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Vlasti su pozvale stanovnike Samare, grada s milijun stanovnika da potraže sklonište jer je javni prijevoz obustavljen usred upozorenja na zračni napad, izvijestili su lokalni mediji.

Kontinuirani napadi Ukrajine na rusku energetsku infrastrukturu prisilili su Moskvu da smanji proizvodnju nafte, treću najveću na svijetu.

U južnoj Rostovskoj regiji Rusije koja graniči s Ukrajinom, ostaci drona izazvali su požar u spremniku goriva na civilnom mjestu, a u središnjoj Vladimirskoj regiji zapalila su se dva industrijska postrojenja, rekli su regionalni guverneri na Telegramu.

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U udaljenim ruskim regijama u kojima se proizvodi nafta poput Hanti-Mansijska, Perma i Tjumenja, kao i industrijske regije Čeljabinsk i Sverdlovsk u Uralskim planinama, tisućama kilometara od Ukrajine, izdana su upozorenja na zračni napad, objavile su lokalne vlasti na društvenim mrežama.

Tijekom noći Rusija je oborila 326 ukrajinskih dronova, od kojih je više od desetak bilo usmjereno prema Moskvi, izvijestili su ministarstvo obrane i gradonačelnik Moskve na objavama na društvenim mrežama.

Reuters nije uspio provjeriti informacije iz neovisnih izvora. 

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