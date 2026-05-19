Lukina razrednica: Bila sam sigurna da bi on gradio bolju Hrvatsku. Čuvaj nas sve odozgo!

Suze, nevjerica, bol, tuga... Ubojstvo maturanta Luke Milovca (19) u Drnišu zavilo je cijelu Hrvatsku u crno, narod je bijesan jer je sustav zakazao, jer institucije opet nisu odradile svoj posao...

Luka je prošle subote radio svoj posao, zarađivao džeparac, krenuo je dostaviti još jednu pizzu. Kad je stigao na adresu Kristijana Aleksića, Aleksić, i ranije osuđivan zbog ubojstva, ga je upucao.

Ubojica se dao u bijeg, uhvaćen je nakon otprilike 30 sati. Iza sebe je imao brojne presude, osuđen je i zbog napada u zatvoru, 2023. godine su mu pronašli oružje... Ali svejedno je slobodno šetao i sijao strah Drnišom i okolicom.

Danas je u Srednjoj školi Ivana Meštrovića održana komemoracija za ubijenog Luku. Javnosti se obratila Lukina razrednica, profesorica fizike Ivana Grabić Marin...

Ovog petka imali su na rasporedu maturalnu večer, Luka je nabavio odijelo, veselio se druženju s prijateljima, oproštaju od srednje škole. Danas će ga u tom odijelu pokopati.

- Radovala sam se petku jer su mi prošli petak kao razrednici poklonili majicu i s nestrpljenjem sam čekala upravo to što čeka svaki nastavnik, maturant, roditelj kada ispraća svoje punoljetno dijete na novi životni put. Dođe taj vikend, današnji utorak, petka nema. Bila sam u kabinetu, gledam rekvizite što su trebali koristiti, proveseliti ispred škole i ići svojim putem. Netko je to naprasito prekinuo i odgovor na to pitanje nemam. Samo ću reći da je moj Luka bio fantastičan učenik, bila sam sigurna da bi gradio bolju Hrvatsku. Možda neće graditi bolju Hrvatsku, možda će graditi nešto negdje gore, sve više želim u to vjerovati - kazala je potresena Lukina razrednica, piše N1.

VIDEO Drnišani o ubijenom mladiću: 'Predivno dijete, sjajan učenik. Pristojan. Sportaš. U šoku smo'

Odmah je nastavila svoje emotivno obraćanje...

- Poručujem svim roditeljima da svakom djetetu učinimo život boljim i sigurnijim i to je naša obveza. Pozivam sve, prvu sebe, da budem savjesniji nastavnik, vas novinare da profesionalno obavljate svoj posao, što i radite, sve u institucijama da ona plava kuverta ne bude nikome i više nigdje potrebna. Živi skromno i dostojno odradi svoj život, to učim svoje učenika, učila sam i njega te znam da bi bio takav građanin. Mogu samo reći sokole moj poleti visoko i čuvaj nas sve odozgo, laka ti hrvatska zemlja - kazala je Lukina razrednica, piše N1.

Komemoracija je održana u Srednjoj školi Ivana Meštrovića, a posebno teško je bilo Lukinim kolegama, tuga je jednostavno prevelika. Morala je intervenirati i Hitna pomoć, piše Dalmatinski portal.

