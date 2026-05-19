Svi zločini Kristijana Aleksića: Dvaput je ubio, krao, napao zatvorenika, izrađivao oružje...

Kristijan Aleksić (50) nakon 28 sati bijega uhvaćen je i tijekom dana bit će ispitan u ŽDO Šibenik zbog teškog ubojstva 19- godišnjeg Luke, maturanta koji je samo htio zaraditi za džeparac. Zaista je nevjerojatno da institucije nisu kao opasnost označile nekoga tko je već jednom ubio, a potom 2023. je uhvaćen kako opet izrađuje oružje. Ni više ni manje nego pušku. Našli su mu i pištolj te 47 komada streljiva. I nikome se nije upalila crvena lampica oko toga što će osuđenom ubojici dva komada oružja i 47 metaka. Sigurno ne da sadi cvijeće.

S vremenom je isplivala i cijela njegova kriminalna prošlost. Kad je imao 18 godina, 1994., ubio je Marijanu Sučević (22) jer je 'htio vidjeti kako je ubiti'. Izbo ju je 17 puta, udario šipkom kad se počela braniti. Nož kojeg je koristio, sam je izradio. Za to je dobio pravomoćno 15 godina uz obvezno psihijatrijsko liječenje. Te 2002. godine, to je bila maksimalna kazna u Aleksićevom slučaju. Županijski sud u Splitu ga je na temelju žalbe osudio na 12 godina, jer je imao 18 godina i jer je bio smanjeno ubrojiv, pa je nakon toga Vrhovni sud povećao kaznu na 14. No to nije prvi put da je bio u zatvoru.

Četiri godine nakon što je ubio Marijanu, dok još nitko nije znao da je on kriv, osuđen je uvjetno na tri mjeseca zatvora uz rok kušnje od tri godine zbog teške krađe. Tri godine nakon, 2000., opet je krao i opet je osuđen zbog teške krađe uvjetno na pet mjeseci zatvora uz rok kušnje tri godine.

Aleksić je tu kaznu za Marijanino ubojstvo izdržavao u Lepoglavi, kao najstrožem zatvoru u državi. Tamo je napao drugog zatvorenka daskom za rezanje i teško ga ozljedio preklopnim nožem po vratu. Općinski sud u Ivancu mu je za ovaj napad dao godinu dana i četiri mjeseca zatvora i opet, obvezno psihijatrijsko liječenje. To je već druga takva mjera koju je dobio, i koja evidentno nije pomogla. I opet je koristio nož. Šest mjeseci je proveo u samici, a psihijatri vještaci su zaključili da nije psihički bolestan, nego ima trajni poremećaj ličnosti. Kazna za napad i Marijanino ubojstvo su mu objedinjene.

Kad se vratio iz Lepoglave u Drniš, oko 2016. godine, nastavio je terorizirati sugrađane. Tako je 2019. godine sačekao strinu i nećaka na ulici, vikao na njih, prijetio i primao se za međunožje. Strina je to prijavila pa je Aleksić 2020. godine prekršajno osuđen, morao je platiti 1.600 kuna kazne i dobio je zabranu kontakta i približavanja strini. I tu se vide rupe u sustavu. Naime, Aleksić je u tom trenutku imao čist dosje kad su u pitanju one dvije krađe iz 1998. i 2000.! Prošlo je vrijeme rehabilitacije i obrisane su mu iz dosjea. Tri godine nakon dolazimo do već spomenutog uhićenja za ilegalno oružje: pištolj, pušku koju je sam prilagodio i 47 komada streljiva. U tom trenutku, iako su krađe izbrisane iz dosjea, presuda za ubojstvo nije. No bez obzira na to, ODO Šibenik ne traži istražni zatvor i mjere opreza za Aleksića. I tako optužnica za ovo djelo, iako je pravomoćna, stoji u ladici.

Tri godine nakon, u sadašnjosti, Luka M. (19) Aleksiću dostavlja pizzu. On otvara vrata, poziva Luku da uđe i puca u njega iz prerađenog oružja. Obrazac je i više nego vidljiv. Svima osim institucijama.