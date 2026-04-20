17.000 VOJNIKA

Masovne vojne vježbe SAD-a, Filipina i saveznika kod Tajvana

Piše HINA,
Foto: U.S. Navy

U manevrima sudjeluje više od 17.000 vojnika, a prvi put se priključuju i nove saveznice dok Kina upozorava na rast napetosti u regiji

Filipinske i američke snage simulirat će u ponedjeljak mornarički napad na izolirani filipinski otok blizu Tajvana, za koji Manila kaže da će provjeriti spremnost za reakciju u "stvarnim uvjetima". Vježbe od 20. travnja do 8. svibnja bit će najveće po broju zemalja koje sudjeluju - uz tradicionalno Australiju prvi put će se priključiti Kanada, Francuska, Novi Zeland i Japan. U filipinskim obalnim vodama izvodit će se koordinirani značni i raketni napadi, multinacionalne pomorske operacije i iskrcavanje uz upotrebu pravog streljiva.

Sudjeluje više od 17.000 vojnika, najviše iz SAD-a - 10.000, čak i u vrijeme kada je američka vojska jako angažirana na Bliskom istoku.

Otok Itbayat je najsjevernija točka Filipina udaljena 155 kilometara od Tajvana i strateški je važna zbog napetosti oko tog otoka koji Kina smatra svojim teritorijem.

Kina opetovano kritizira Filipine zbog vojnih vježbi sa saveznicima tvrdeći da to podiže napetosti u regiji.

