JAČANJE ODNOSA

SAD se povlači iz važne baze u Siriji i predaju ju Damasku

Piše HINA,
Povlačenje iz strateške baze na tromeđi Sirije, Jordana i Iraka dio je nove faze odnosa Washingtona i Damaska. Kritičari upozoravaju na jačanje iranskog utjecaja.

Američka vojska izjavila je da je u četvrtak završila povlačenje iz strateške baze u Siriji, predavši ju vladi u Damasku, što je najnoviji znak jačanja američko-sirijskih odnosa.

Garnizon al-Tanf smješten je na tromeđi Sirije, Jordana i Iraka. Osnovan je tijekom sirijskog građanskog rata 2014. godine, a u početku se koristio kao središte za operacije koalicije predvođene SAD-om protiv militanata Islamske države, koji su nekoć kontrolirali golemi dio teritorija u Iraku i Siriji prije poraza 2019. godine.

No, baza je postala ključno uporište u borbi protiv iranskog utjecaja zbog svog strateškog položaja uz ceste koje povezuju Damask s Teheranom. Iako je Washington dugo smatrao da vrijedi zadržati tu bazu, Trumpova administracija je preispitala situaciju nakon što je svrgnut dugogodišnji sirijski diktator Bašar al-Asad u prosincu 2024.

Sirija se pridružila koaliciji koja se bori protiv ostataka Islamske države prošlog studenog kada je predsjednik Ahmed al-Šara, bivši zapovjednik Al-Kaide, posjetio Bijelu kuću.

David Adesnik iz think-tanka Zaklade za obranu demokracija u Washingtonu doveo je u pitanje sposobnost sirijskih snaga da nadoknade zaostatak nakon povlačenja američkih snaga.

"Misija u Tanfu poslužila je kao prepreka operacijama Irana i njegovih posrednika, koji preko Sirije šalju oružje Hezbolahu u Libanon. Ovo je autogol", poručio je Adesnik.

Sirijsko ministarstvo obrane u četvrtak je izjavilo da su vladine snage preuzele kontrolu nad al-Tanfom nakon koordinacije između sirijskih i američkih vlasti.

SAD odlučan spriječiti obnovu Islamske Države

"Spremni smo odgovoriti na sve prijetnje ISIS-a koje se pojave u regiji kako bi se spriječio ponovni uspon terorističke mreže", rekao je admiral Brad Cooper, koji vodi Središnje zapovjedništvo.

Reuters je, pozivajući se na dva izvora, u srijedu izvijestio da se američke trupe, koje broje oko tisuću vojnika, premještaju iz al-Tanfa u Jordan.

Povlačenje SAD-a slijedi nakon dogovora o integraciji Sirijskih demokratskih snaga (SDF), kurdske autonomno orijentirane skupine koje podržava SAD, u središnje sirijske institucije.

SAD također smanjuje jednu od svojih najvećih obveza na terenu u Siriji - pomaže u osiguravanju da snage koje podržavaju SAD čuvaju zatvore u kojima se nalaze zatvorenici Islamske države zarobljeni tijekom sukoba.

