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Macron ugostio mađarskog premijera Magyara: 'S vama se otvara nova era za Europu'

Piše HINA,
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Macron ugostio mađarskog premijera Magyara: 'S vama se otvara nova era za Europu'
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Foto: LUDOVIC MARIN

Péter Magyar pobijedio je na mađarskim parlamentarnim izborima u travnju protiv proruskog nacionalista Viktora Orbána, koji je blokirao niz pitanja u Europskoj uniji, uključujući ono o vojnoj i financijskoj potpori Ukrajini.

Emmanuel Macron pozdravio je u srijedu "novu eru za Mađarsku i našu Europu", primivši novog mađarskog premijera Pétera Magyara, koji je predložio "čvršću suradnju" između Francuske, Njemačke i zemalja srednje Europe okupljenih u Višegradsku skupinu.

"S Vama se otvara nova era u Mađarskoj, ali i za Mađarsku u Europi. Vaš izbor pokazao je snažnu privrženost mađarskog naroda vrijednostima Europske unije", rekao je francuski predsjednik izražavajući dobrodošlicu svom gostu u Elizejskoj palači.

Péter Magyar pobijedio je na mađarskim parlamentarnim izborima u travnju protiv proruskog nacionalista Viktora Orbána, koji je blokirao niz pitanja u Europskoj uniji, uključujući ono o vojnoj i financijskoj potpori Ukrajini.

"Mađari osjećaju proljetni vjetar i jako mi je drago što ga osjeća i Europa", dodao je Péter Magyar, koji je od stupanja na dužnost već posjetio Poljsku, Austriju, Bruxelles i Berlin.

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Mađarski premijer naglasio je svoju želju za jačom suradnjom između Francuske, Njemačke i Višegradske skupine (Poljska, Mađarska, Slovačka i Češka).

"Želimo udahnuti novi život toj suradnji", rekao je, predloživši da se sastancima u tom formatu "pridruže Francuska i Njemačka".

Magyar je u utorak u Berlinu najavio da će na nadolazećem sastanku premijera Višegradske skupine (V4) predložiti proširenje tog formata, uključujući i na Hrvatsku. 

Péter Magyar je također, poput francuskog predsjednika, izrazio želju za jačanjem bilateralnih odnosa te je pozvao Emmanuela Macrona u Budimpeštu 23. listopada na 70. obljetnicu ustanka iz 1956. godine protiv mađarskog komunističkog režima i politika koje je tada nametao Sovjetski Savez.

"Bit ćemo konstruktivni partneri" u Europi, poručio je, obećavajući jačanje vladavine prava i poduzimanje "svega protiv korupcije" kako bi se privukli francuski i europski investitori.

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Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen objavila je u petak deblokadu više od 16 milijardi eura namijenjenih Mađarskoj, koji su bili zamrznuti pod Viktorom Orbánom, uz uvjet da novi čelnik provede reforme.

Francuska i Mađarska žele "zaključiti novo strateško partnerstvo prije kraja godine", kao nastavak Ugovora o razumijevanju i prijateljstvu iz 1991., kako bi se "ojačala naša suradnja u području obrane, nuklearne energije, industrije, svemira, poljoprivrede, borbe protiv dezinformacija i zaštite naših demokracija", dodao je Macron.

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