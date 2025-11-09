Mađare čeka drastičan zaokret? Peter favorit na anketama, želi zemlju okrenuti prema Zapadu

Mađarsku političku scenu možda očekuje drastičan zaokret. Drugim riječima, Viktor Orban ima snažnog oponenta zbog kojega bi mogao izgubiti vlast. Riječ je Peteru Magyaru, nekadašnjem članu vladajuće stranke Fidesz, i upravo bi on iz sedla mogao izbaciti Orbana na izborima koji će se održati u travnju sljedeće godine.

Magyar je obećao vratiti svoju državu bliže zapadu, nakon što je Mađarska, s Orbanom na čelu, godinama pokazivala netrpeljivost prema NATO-u i Europskoj uniji, pri čemu je najveći razlog bila Rusija. Magyarova novoosnovana stranka Tisza u ovom trenutku po svim anketama uvjerljivo prednjači, dok je istodobno ovaj sve popularniji političar za Financial Times izjavio da će, ako postane premijer, njegova vlada poštovati međunarodne obveze Mađarske, uključujući i one o pridruživanju eurozoni.

- U EU smo i NATO-u. To su mađarski temeljni savezi koji određuju našu sigurnost i naš svakodnevni život. Sadašnja vlada ne djeluje u skladu s tim. Viktor Orban je najbliži saveznik Vladimira Putina u EU - rekao je Magyar dodavši da je to razlog zašto ruski predsjednik želi da Orban ostane na vlasti.

Istaknuo je da Kremlj već smišlja kako naštetiti njegovoj kampanji. Prošli tjedan su servere stranke Tisza napale hakerske skupine za koje je Magyar rekao da im trag vodi upravo do Rusije. Također, ruska vanjska obavještajna služba (SVR) još je u kolovozu optužila EU i Ukrajinu za zavjeru s Magyarom kojoj je cilj svrgavanje Viktora Orbana. U to vrijeme Magyar je rekao da su optužbe očite dezinformacije koje dokazuju da se Vladimir Putin počeo miješati u kampanju. Glasnogovornik Europske komisije pozvao je novinare da prosude o vjerodostojnosti izjava SVR-a o toj temi... Istaknuo je da EU, a svakako i predsjednica Ursula von der Leyen, nemaju nikakvu namjeru miješati se u bilo kakve nacionalne izbore.

“Rusija ima dugogodišnju povijest širenja dezinformacija", dodala je Anitta Hipper, glasnogovornica komisije za vanjske poslove.

Prema anketi agencije Závecz Research, provedenoj u posljednjem tjednu listopada, stranka Tisza uživa podršku 48 posto birača, dok je Orbanov Fidesz na 37 posto. Slijede tri manje stranke koje se kreću oko izbornog praga od pet posto. Ipak, anketari povezani s vladom tvrde da Fidesz ima blagu prednost. Magyar u predizbornoj kampanji naglašava da će uvesti euro i da Mađarska mora smanjiti energetsku ovisnost prema Rusiji. Najavio je da će brzo osloboditi ekonomiju iz stiska Orbanovih suradnika i popraviti odnose s Bruxellesom kako bi deblokirao 20 milijardi eura zamrznutih sredstava EU.