Mađarski ministar: Vojna suradnja s Hrvatskom ključ je sigurnosti srednje Europe

Jedan od najvažnijih strateških zadataka Mađarske zaštita je hrvatskog zračnog prostora dok taj zadatak ne preuzmu novi hrvatski Rafalei, istaknuo je mađarski ministar obrane u Zagrebu, složivši se s kolegom Ivanom Anušićem da je prioritet dviju zemalja bilateralna obrambena suradnja.

Mađarski ministar Kristóf Szalay-Bobrovniczky referirao se tzv. air policing prema kojemu se od kraja 2024. pa do kraja ove ili početka iduće godine mirnodopski nadzor i zaštita hrvatskog zračnog prostora obavlja iz savezničkih zemalja NATO-a Italije i Mađarske.

To se čini kako se ne bi utjecalo na obuku pilota Rafalea i radi se o standardnoj praksi u razdoblju prijelazne obuke pilota, prema Ministarstvu obrane RH.

Mađarski ministar kazao da dvije zemlje već imaju dobru obrambenu suradnju, ali se ona može i pospješiti.

„Jačanje vojne industrije i jačanje istočnog bloka“ u mađarskom je fokusu, rekao je ministar Kristóf Szalay-Bobrovniczky istakavši da je "hrvatska i mađarska suradnja od iznimne važnosti za sigurnost srednje Europe“.

Važnost suradnje s Mađarskom istaknuo je i hrvatski ministar obrane Ivan Anušić rekavši da „radimo na tome da ojačamo bilateralnu suradnju i trgovinsku razmjenu naših obrambenih industrija, za što smo danas i jučer napravili prvi korake".

Szalay-Bobrovniczky boravi u višednevnom Hrvatskoj, gdje je jučer posjetio osječku tvrtku Orqa, a danas će se nakon sastanka u MORH-u uputiti u tvrtku Čateks u Čakovcu.

Anušić je istaknuo da Orqa proizvodi dronove FPV, ili dronove s pogledom iz prvog lica (pilot vidi isto što i dron kojim upravlja), za koje Hrvatska želi preuzeti vodeću ulogu u Europskoj uniji, a tvrtka Čateks već je sklopila ugovor za proizvodnju vojne tkanine za slovačko ministarstvo obrane.

Mađarski ministar zahvalio je Hrvatskoj što su njezini vojnici sudjelovali na najvećoj mađarskoj vojnoj vježbi od 1990. Adaptive Hussars 2025.., čime je Hrvatska pokazala da je važan partner svojeg sjevernog susjeda i članice NATO-a od 1999. godine.

„Naši se odnosi temelje na međusobnom poštovanju“, rekao je ministar, izrazivši nadu da će Hrvatska i dalje sudjelovati u vojnim vježbama svojim snagama.

Najava je ovo tješnje suradnje dviju zemalja čiji su se predstavnici sastali u ozračju u kojem već gotovo četiri godine bjesni rat u mađarskoj susjednoj zemlji Ukrajini, a tijekom kojega Mađarska zadržava skeptičan stav prema bezrezervnoj podršci toj zemlji koja se brani od agresije.