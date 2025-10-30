Mađari spremaju blok protiv Ukrajine. Kovačević za 24sata: Eto, toliko je loše stanje u EU

Mađarska želi udružiti snage s Češkom i Slovačkom kako bi oblikovala savez skeptičan prema Ukrajini unutar EU-a, rekao je POLITICO-u jedan od glavnih političkih savjetnika mađarskog premijera Viktora Orbána.

Orbán se nada suradnji s Andrejem Babišem, čija je desničarska populistička stranka pobijedila na nedavnim parlamentarnim izborima u Češkoj, kao i sa slovačkim premijerom Robertom Ficom, kako bi uskladili stavove prije sastanaka čelnika EU-a, uključujući održavanje pre-summit sastanaka, rekao je savjetnik.

Iako je čvrst politički savez još daleko, njegovo formiranje moglo bi značajno otežati napore EU-a da Ukrajini pruži financijsku i vojnu potporu. Bivši veleposlanik u Rusiji i vanjskopolitički analitičar Božo Kovačević smatra da međunarodna paradigma oko rata u Ukrajini ostaje ista.

- Predsjedniku Trumpu bi odgovaralo da Zelenskog i Putina primora na sklapanje mira jer bi se time potvrdio kao mirotvorac. Nakon toga bi mogao inzistirati na aktiviranju ugovora o eksploataciji rijetkih metala u Ukrajini. No, njemu odgovara i nastavak rata na kojem će Amerika zarađivati prodajući NATO-u oružje koje će ovaj poklanjati Ukrajini. Važno je da Amerika ne bude u izravnom ratnom sukobu s Rusijom - rekao je Kovačević i dodao da EU želi veću involviranost SAD-a od postojeće.

- Europa nastoji Ameriku uvući u rat nadajući se da će time profitirati pravom na sudjelovanje u eksploataciji prirodnih bogatstava Ukrajine nakon što se završi rat ili čak da će dijeliti ratni plijen ako Rusija izgubi rat i raspadne se. Na tome inzistiraju oni ratoborni u EU, od baltičkih država i Poljske do Mertza i Macrona, dok se neki od takve politike distanciraju nespremni preuzeti rizike koji iz nje proizlaze - rekao je Kovačević. Tu ubraja tradicionalne saveznike Orbana i Fica, ali i Babiša koji formira većinu u Češkoj i već je izrazio jake anti-ukrajinske stavove.

- Najava o stvaranju antiukrajinskog bloka samo potvrđuje da EU ni dosad nije bila jedinstvena i predstavlja najavu organiziranog suprotstavljanja sustavnoj instrumentalizaciji institucija EU u korist ratnog lobija. Ako je doista riječ o antiukrajinskom bloku, onda je to izravno svrstavanje na stranu Rusije. Proputinovski blok unutar EU je, naravno, pokazatelj lošega stanja u EU. Možemo zamisliti koliko je snažno nezadovoljstvo Europskom unijom ako se i one zemlje koje su bile žrtve sovjetske okupacije priklanjaju današnjoj Rusiji - rezonirao je Kovačević i dodao da bi EU trebala postati država.

- Pogrešno je svrstavati se za i protiv Putina. Potrebno je uložiti napore u artikulaciju europskih politika iz kojih će se u svakom konkretnom trenutku izvoditi zaključci o poduzimanju ovakvih ili onakvih koraka. Treba se, dakle, svrstati europski. Da bi EU doista postala relevantan igrač u sustavu međunarodnih odnosa, mora se u većoj mjeri integrirati, pretvoriti se u Sjedinjene Europske Države. To nije izgledno u bliskoj budućnosti. U međuvremenu bi trebalo formirati antiratni blok, a ne antiukrajinski, koji bi pokušavao primorati vlade država članica i institucije EU da ne odbacuju diplomaciju kao sredstvo za postizanje ciljeva i da ratnohuškačku retoriku zamijene inicijativama za razgovore - zaključio je Kovačević.