Mađarska i Ukrajina rješavaju sporove: Sve bliže pomirenju

Ministarstva vanjskih poslova Mađarske i Ukrajine započela su tehničke konzultacije s ciljem rješavanja sporova u bilateralnim odnosima, objavili su u srijedu premijer Peter Magyar i njegova ministrica vanjskih poslova Anita Orban. "Formiranjem vlade sa strankom Tisza na čelu otvorila se prilika za okretanje novog poglavlja u mađarsko-ukrajinskim odnosima", rekao je Magyar na konferenciji za novinare tijekom posjeta Varšavi. Njegov prethodnik Viktor Orban provodio je prorusku politiku, a prema Ukrajini, koja se od 2022. bori protiv ruske agresije, odnosio se neprijateljski.

Orban je svoje napade na Ukrajinu često opravdavao time da Ukrajina ne poštuje prava mađarske manjine u toj zemlji.

Prema mađarskim podacima, u Zakarpatskoj regiji na zapadu Ukrajine živi i do 100.000 etničkih Mađara. I novi premijer Magyar od Ukrajine očekuje da unaprijedi njihov status, uključujući nastavu na mađarskom jeziku.

Reguliranje tih prava "neophodan je uvjet" da Mađarska pristane na otvaranje prvog poglavlja u pregovorima o pristupanju Ukrajine Europskoj uniji, rekao je Magyar u Varšavi.

Dodao je da bi, postigne li se zadovoljavajući dogovor, bio spreman sastati se sa Zelenskijem u Zakarpatskoj regiji početkom srpnja.