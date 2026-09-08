Mađarska okreće leđa Moskvi: Protjeruje 10 ruskih diplomata!

Nova proeuropska vlada u Mađarskoj objavila je u utorak da protjeruje 10 članova ruskog diplomatskog predstavništva zbog "neprihvatljivih aktivnosti", što je prvi takav potez od 2018. godine u toj zemlji koja je ranije, pod vodstvom nacionalista Viktora Orbana, isticala svoje proruske stavove.

"Deset djelatnika ruskog predstavništva provodilo je u Mađarskoj aktivnosti koje, prema Bečkoj konvenciji, nisu prihvatljive u slučaju diplomata", izjavila je ministrica vanjskih poslova Anita Orban.

"Mađarska strana stoga je naložila tim osobama da napuste teritorij Mađarske", dodala je.

Ministrica nije precizirala prirodu aktivnosti koje im se stavljaju na teret.

Rusija je brzo reagirala obećavajući "oštar i bolan" odgovor.

Glasnogovornik Europske unije (EU) Christian Wigand sa svoje je strane istaknuo da je to "očekivana reakcija s obzirom na kontinuiranu kampanju koju provodi Rusija, izvodeći hibridne napade na EU i njezine države članice".

"Europska unija nastavit će se usko koordinirati s Mađarskom i ostalim državama članicama te ostaje odlučna u zaštiti interesa i prava građana EU-a", rekao je novinarima.

U ožujku 2018. godine, u sklopu koordinirane akcije zapadnih zemalja nakon trovanja bivšeg ruskog dvostrukog agenta Sergeja Skripala i njegove kćeri Julije u Ujedinjenom Kraljevstvu, Mađarska je protjerala jednog ruskog diplomata kojeg je ministarstvo vanjskih poslova smatralo obavještajnim časnikom.

Protjerivanje objavljeno u utorak prvo je službeno priopćeno protjerivanje ruskih diplomata iz Budimpešte od 2018. godine. Medij VSquare ipak je u svibnju tvrdio, pozivajući se na nekoliko anonimnih vladinih izvora, da su ruski diplomat osumnjičen za špijunažu i njegova supruga diskretno protjerani nekoliko dana ranije.

Nakon 2022. godine se zemlja, koja je članica EU-a ali je ostala bliska Kremlju unatoč ruskoj invaziji na Ukrajinu, nije pridružila masovnim protjerivanjima ruskih diplomata iz nekoliko europskih zemalja.

Od poraza Viktora Orbana na parlamentarnim izborima u travnju, novi mađarski premijer Peter Magyar nastoji se približiti svojim partnerima u EU-u.