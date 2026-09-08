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Mađarska okreće leđa Moskvi: Protjeruje 10 ruskih diplomata!

Piše HINA,
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Mađarska okreće leđa Moskvi: Protjeruje 10 ruskih diplomata!
Foto: Borut Zivulovic
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Nova mađarska vlada pod vodstvom premijera Petera Magyara odlučila je protjerati ruske diplomate u sklopu promjene vanjske politike, što predstavlja značajan korak prema oslobađanju od proruske orijentacije.

Nova proeuropska vlada u Mađarskoj objavila je u utorak da protjeruje 10 članova ruskog diplomatskog predstavništva zbog "neprihvatljivih aktivnosti", što je prvi takav potez od 2018. godine u toj zemlji koja je ranije, pod vodstvom nacionalista Viktora Orbana, isticala svoje proruske stavove.

"Deset djelatnika ruskog predstavništva provodilo je u Mađarskoj aktivnosti koje, prema Bečkoj konvenciji, nisu prihvatljive u slučaju diplomata", izjavila je ministrica vanjskih poslova Anita Orban.

"Mađarska strana stoga je naložila tim osobama da napuste teritorij Mađarske", dodala je.

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Ministrica nije precizirala prirodu aktivnosti koje im se stavljaju na teret.

Rusija je brzo reagirala obećavajući "oštar i bolan" odgovor.

Glasnogovornik Europske unije (EU) Christian Wigand sa svoje je strane istaknuo da je to "očekivana reakcija s obzirom na kontinuiranu kampanju koju provodi Rusija, izvodeći hibridne napade na EU i njezine države članice".

"Europska unija nastavit će se usko koordinirati s Mađarskom i ostalim državama članicama te ostaje odlučna u zaštiti interesa i prava građana EU-a", rekao je novinarima.

U ožujku 2018. godine, u sklopu koordinirane akcije zapadnih zemalja nakon trovanja bivšeg ruskog dvostrukog agenta Sergeja Skripala i njegove kćeri Julije u Ujedinjenom Kraljevstvu, Mađarska je protjerala jednog ruskog diplomata kojeg je ministarstvo vanjskih poslova smatralo obavještajnim časnikom.

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Protjerivanje objavljeno u utorak prvo je službeno priopćeno protjerivanje ruskih diplomata iz Budimpešte od 2018. godine. Medij VSquare ipak je u svibnju tvrdio, pozivajući se na nekoliko anonimnih vladinih izvora, da su ruski diplomat osumnjičen za špijunažu i njegova supruga diskretno protjerani nekoliko dana ranije.

Nakon 2022. godine se zemlja, koja je članica EU-a ali je ostala bliska Kremlju unatoč ruskoj invaziji na Ukrajinu, nije pridružila masovnim protjerivanjima ruskih diplomata iz nekoliko europskih zemalja.

Od poraza Viktora Orbana na parlamentarnim izborima u travnju, novi mađarski premijer Peter Magyar nastoji se približiti svojim partnerima u EU-u.

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