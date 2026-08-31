Obavijesti

News

Komentari 5
HTIO UKRASTI I AUTOMOBIL...

NEMA NI VOZAČKU! Pijan ukrao avion u Mađarskoj i letio. Digli vojne avione: 'Ne sjećam se...'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
NEMA NI VOZAČKU! Pijan ukrao avion u Mađarskoj i letio. Digli vojne avione: 'Ne sjećam se...'
8
Foto: POLICE.HU
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Avion su odmah detektirali vojni radari, on se usmjerio prema nuklearnoj elektrani Paks, ušao je u zabranjenu zonu, navodno čak iznad nje i manevrirao...

Pijani 24-godišnjak izazvao je pravi kaos proteklog vikenda u Mađarskoj! Uspio je ukrasti avion, poletjeti u njemu, izazvati reakciju vojske, a onda,  nakon slijetanja/pada, htio je ukrasti i automobil! Sad kaže - ničeg se ne sjećam...

POGLEDAJTE GALERIJU:

8
Foto: POLICE.HU

Mladić je rano ujutro u subotu, 29. kolovoza, ukrao maleni avion Cesnna 172 s aerodroma Kalosca-Fokto. Na aerodromu nije bilo osiguranja, pa je ušao u avion i poletio. Navodno nije imao pilotsku dozvolu, ali to mu nije smetalo. "Ne znam da je imao dozvolu za pilota", kazao je njegov djed za Blikk.

Avion su odmah detektirali vojni radari, on se usmjerio prema nuklearnoj elektrani Paks, ušao je u zabranjenu zonu, navodno čak iznad nje i manevrirao. Vojska je odmah podignula dva lovca Saab JAS-39 Gripen s baze u Kecskemetu zbog presretanja... "Pravo je čudo da je uspio poletjeti, prema našim informacijama nema pilotsku dozvolu, nije prošao nikakvu letačku obuku", pišu mađarski mediji...

BILO JE BLIZU... DRAMATIČNE SCENE Avion jedva preletio stadion na utakmici!
DRAMATIČNE SCENE Avion jedva preletio stadion na utakmici!

Nakon par minuta leta, mladić je sletio, ili se srušio, ovisno o izvoru, u polje suncokreta. Avion je oštećen, ali mladić je prošao bez ozljeda. 

Pa je krenuo u novu avanturu! Otišao je pješice do obližnje ceste gdje mu je jedna vozač automobila stao pomoći jer je djelovao zbunjeno. 

Ali pijani mladić pokušao mu je ukrasti automobil, nije uspio, uskoro ga je uhitila policija.

NEVJEROJATNO VIDEO Pijani Mađar ukrao avion pa letio preblizu nuklearke i na kraju pao u polje suncokreta
VIDEO Pijani Mađar ukrao avion pa letio preblizu nuklearke i na kraju pao u polje suncokreta

Na ispitivanju im je kazao kako se ničeg ne sjeća jer je bio pod jakim utjecajem alkohola. 

Provjerava se je li bio pod utjecajem još čega, osim alkohola.

Protiv njega je podignuto više optužnica...

UHITILI GA Došao bi 'isprobati' auto prije kupnje pa ukrao tri u Rugvici
Došao bi 'isprobati' auto prije kupnje pa ukrao tri u Rugvici

- Hvala Bogu, nije bilo tragedije, On je prošao neozlijeđeno, a srećom nitko drugi nije ozlijeđen, samo je avion oštećen. Zanimljivo je da je prethodno pokušavao dobiti vozačku dozvolu, ali nije uspjelo, pa je na kraju odustao - kazao je jedan prijatelj 24-godišnjaka za Blikk.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
Vučić o Thompsonu: 'Dođe na granicu sa Srbijom i pjeva: Stići će vas naša ruka, bando četnici'
THOMPSON U VUKOVARU

Vučić o Thompsonu: 'Dođe na granicu sa Srbijom i pjeva: Stići će vas naša ruka, bando četnici'

Srbijanski predsjednik rekao je i da nema potrebe slati prosvjedne note zbog takvih poruka, navodeći da bi ih, kada bi se reagiralo na svako takvo ponašanje u Hrvatskoj, trebalo slati "barem 12 puta dnevno".
Preminula Kristina Kovačević Hitrec, autorica 'Maminog bloga' i majka šestero djece
TUŽNA VIJEST

Preminula Kristina Kovačević Hitrec, autorica 'Maminog bloga' i majka šestero djece

U javnosti je privukla veliku pažnju otvorenim progovaranjem o temama majčinstva te obitelji...
Zbog virusa Zapadnog Nila 'Štampar' najavio hitne mjere uništavanja komaraca
ČETVERO NA LIJEČENJU

Zbog virusa Zapadnog Nila 'Štampar' najavio hitne mjere uništavanja komaraca

Na širem području pronalaska zaraženih ptica provodit će se uništavanje razvojnih oblika komaraca u vodama i svim potencijalnim leglima te suzbijanje odraslih, letećih komaraca

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026