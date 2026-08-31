NEMA NI VOZAČKU! Pijan ukrao avion u Mađarskoj i letio. Digli vojne avione: 'Ne sjećam se...'

Pijani 24-godišnjak izazvao je pravi kaos proteklog vikenda u Mađarskoj! Uspio je ukrasti avion, poletjeti u njemu, izazvati reakciju vojske, a onda, nakon slijetanja/pada, htio je ukrasti i automobil! Sad kaže - ničeg se ne sjećam...

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Mladić je rano ujutro u subotu, 29. kolovoza, ukrao maleni avion Cesnna 172 s aerodroma Kalosca-Fokto. Na aerodromu nije bilo osiguranja, pa je ušao u avion i poletio. Navodno nije imao pilotsku dozvolu, ali to mu nije smetalo. "Ne znam da je imao dozvolu za pilota", kazao je njegov djed za Blikk.

Avion su odmah detektirali vojni radari, on se usmjerio prema nuklearnoj elektrani Paks, ušao je u zabranjenu zonu, navodno čak iznad nje i manevrirao. Vojska je odmah podignula dva lovca Saab JAS-39 Gripen s baze u Kecskemetu zbog presretanja... "Pravo je čudo da je uspio poletjeti, prema našim informacijama nema pilotsku dozvolu, nije prošao nikakvu letačku obuku", pišu mađarski mediji...

Nakon par minuta leta, mladić je sletio, ili se srušio, ovisno o izvoru, u polje suncokreta. Avion je oštećen, ali mladić je prošao bez ozljeda.

Pa je krenuo u novu avanturu! Otišao je pješice do obližnje ceste gdje mu je jedna vozač automobila stao pomoći jer je djelovao zbunjeno.

Ali pijani mladić pokušao mu je ukrasti automobil, nije uspio, uskoro ga je uhitila policija.

Na ispitivanju im je kazao kako se ničeg ne sjeća jer je bio pod jakim utjecajem alkohola.

Provjerava se je li bio pod utjecajem još čega, osim alkohola.

Protiv njega je podignuto više optužnica...

- Hvala Bogu, nije bilo tragedije, On je prošao neozlijeđeno, a srećom nitko drugi nije ozlijeđen, samo je avion oštećen. Zanimljivo je da je prethodno pokušavao dobiti vozačku dozvolu, ali nije uspjelo, pa je na kraju odustao - kazao je jedan prijatelj 24-godišnjaka za Blikk.