RADE NA DIJALOGU

Maduro potvrdio razgovor s Trumpom: 'Pun je poštovanja...'

Piše HINA,
Foto: LEONARDO FERNANDEZ VILORIA/REUTE

Ovaj razgovor dolazi u trenutku kada su Sjedinjene Države pojačale pritisak na Venezuelu značajnim vojnim raspoređivanjem na Karibima, zračnim napadima na brodove za koje se sumnja da krijumčare drogu na moru...

Venezuelski predsjednik Nicolas Maduro potvrdio je u srijedu da je prije otprilike 10 dana imao „srdačan i pun poštovanja“ telefonski razgovor s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Maduro je u televizijskom obraćanju također rekao da se poduzimaju koraci prema dijalogu između dviju zemalja.

"Prije otprilike 10 dana iz Bijele kuće nazvali palaču Miraflores i da sam telefonski razgovarao s predsjednikom Donaldom Trumpom.  Ako ovaj poziv znači da poduzimamo korake prema dijalogu s poštovanjem, od države do države, od zemlje do zemlje, onda dobrodošli u dijalog, dobrodošli u diplomaciju, jer ćemo uvijek tražiti mir“, dodao je.

Predsjednik  Trump potvrdio je razgovor u nedjelju, o kojem se široko izvještavalo u medijima.

"Ne bih rekao da je prošlo dobro ili loše. Bio je to telefonski poziv“, rekao je američki predsjednik u zrakoplovu Air Force One.

Ovaj razgovor dolazi u trenutku kada su Sjedinjene Države pojačale pritisak na Venezuelu značajnim vojnim raspoređivanjem na Karibima, zračnim napadima na brodove za koje se sumnja da krijumčare drogu na moru, upozorenjima o zračnim putovanjima i ponovljenim razgovorima o napadima na venezuelskom tlu.

Trump optužuje Venezuelu da provodi operaciju trgovine drogom koja preplavljuje tržište Sjedinjenih Država, a Caracas to poriče i tvrdi da je pravi cilj Washingtona promjena režima i kontrola nad venezuelskim naftnim rezervama.

