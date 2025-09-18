Maduro se ne boji 'gringosa'. Kreće 'Suvereni Karibi'

Venezuela je izjavila da je započela trodnevne vojne vježbe na svom karipskom otoku La Orchila dok rastu napetosti usred američke vojne aktivnosti u regiji.

Snage raspoređene za ono što je Washington nazvao operacijom protiv droge digle su u zrak najmanje dva venezuelanska broda i ukupno 14 ljudi koji su navodno prevozili drogu preko Kariba ovog mjeseca - potez koji su stručnjaci UN-a oštro nazvali "izvansudskim pogubljenjem".

Napadi i raspoređivanje američkih ratnih brodova u regiji izazvali su strahove od invazije na Venezuelu, čijeg je predsjednika Nicolása Madura Washington optužio da je vođa kartela. Vježba koju je Maduro naredio kao vrhovni zapovjednik nazvana je "Suvereni Karibi", rekao je ministar obrane Vladimir Padrino López.

- Bit će raspoređena protuzračna obrana s naoružanim dronovima, nadzornim dronovima, podmorničkim dronovima... Provest ćemo akcije elektroničkog ratovanja - rekao je u srijedu, pozivajući se na "prijeteći, vulgarni glas" SAD-a. Oružane snage su izjavile da će u vježbama sudjelovati 12 brodova, 22 zrakoplova i 20 malih čamaca iz "posebne pomorske milicije".

Otok La Orchila nalazi se u blizini područja gdje su SAD tijekom vikenda presrele i osam sati držale venezuelanski ribarski brod.

Maduro, čija posljednja dva izbora nisu priznale SAD i mnoge druge zemlje, obećao je da će se Caracas braniti od onoga što je nazvao američkom "agresijom" protiv njegove zemlje.