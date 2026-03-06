Magla smanjuje vidljivost, promet pojačan na A3 i zagrebačkoj obilaznici

Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Povremeni zastoji i vožnja u koloni mogući su na cestama gdje su u tijeku radovi, osobito na zagrebačkoj obilaznici (A3), Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka te na brzoj cesti DC1 Solin-Klis.

Iz Hrvatskog auto-kluba (HAK) vozače upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

Povećana je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvora Zagreb zapad i čvora Lučko u smjeru Lipovca te između čvora Zagreb istok i čvora Kosnica u smjeru Bregane.

Prometna je nesreća na autocesti A11 između čvorova Velika Gorica jug i sjever u smjeru Zagreba. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat.

Kolona teretnih vozila je na autocesti A3 ispred graničnog prijelaza Bajakovo u smjeru Lipovca duga je dva kilometra.

U pomorskom prometu nema poteškoća.