Iz Hrvatskog auto-kluba (HAK) vozače upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama
Magla smanjuje vidljivost, promet pojačan na A3 i zagrebačkoj obilaznici
Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Povremeni zastoji i vožnja u koloni mogući su na cestama gdje su u tijeku radovi, osobito na zagrebačkoj obilaznici (A3), Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka te na brzoj cesti DC1 Solin-Klis.
Iz Hrvatskog auto-kluba (HAK) vozače upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.
Povećana je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvora Zagreb zapad i čvora Lučko u smjeru Lipovca te između čvora Zagreb istok i čvora Kosnica u smjeru Bregane.
Prometna je nesreća na autocesti A11 između čvorova Velika Gorica jug i sjever u smjeru Zagreba. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat.
Kolona teretnih vozila je na autocesti A3 ispred graničnog prijelaza Bajakovo u smjeru Lipovca duga je dva kilometra.
U pomorskom prometu nema poteškoća.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+