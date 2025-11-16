Maja Sever: Mladići u crnom jajima su gađali taksi kojeg je vozio Nepalac. Nije prvi put...

Predsjednica Sindikata novinara Hrvatske i Europske federacije novinara, Maja Sever na svom je Facebook profilu podijelila fotografiju na kojoj se u tramvaju vide mladići u crnom s paketima jaja u rukama. Uz tu fotografiju, napisala je da je skupina mladića u Zagrebu gađala jajima taksi koji je vozio čovjek iz Nepala.

Navela je i da takvi incidenti, prema onome što čuje, nisu rijetkost.

- Javila mi se draga prijateljica. Kaže da je jučer ušla u taksi, Bolt, vozio je Nepalac. U jednom trenutku čuje udarac, drugi, treći... mladići u crnom su iz tramvaja jajima gađali taksi. Onda mi prijatelj pošalje fotku - napisala je Sever u objavi.

Tvrdi da je saznala, kako kaže, da je ovakvih situacija mnogo više, ali ljudi ih ne žele objavljivati.

- Valjda se boje, valjda zbog hejta koji i sada slijedi - poručuje Sever i dodaje:

- Sve dok jednom neka npr. baka, baš možda baka jednog od ovih mladića, neće biti u jednom taksiju koji vozi Nepalac, a koji će nakon jednog, drugog, trećeg jaja izgubiti kontrolu nad vozilom i... Možda netko od roditelja našim dečkima objasni koliko je to, za početak, opasno - stoji u njezinoj objavi.