Obavijesti

News

Komentari 33
NOVINARKA UPOZORAVA

Maja Sever: Mladići u crnom jajima su gađali taksi kojeg je vozio Nepalac. Nije prvi put...

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
Maja Sever: Mladići u crnom jajima su gađali taksi kojeg je vozio Nepalac. Nije prvi put...
Foto: Dejan Rakita/PIXSELL, Maja Sever/Facebook, Canva

Upozorila je na sve učestalije napade na strane taksiste nakon što joj je prijateljica ispričala da su mladić jajima gađali auto, dok mnogi slični incidenti, kaže, ostaju prešućeni zbog straha i mogućih reakcija

Predsjednica Sindikata novinara Hrvatske i Europske federacije novinara, Maja Sever na svom je Facebook profilu podijelila fotografiju na kojoj se u tramvaju vide mladići u crnom s paketima jaja u rukama. Uz tu fotografiju, napisala je da je skupina mladića u Zagrebu gađala jajima taksi koji je vozio čovjek iz Nepala.

Navela je i da takvi incidenti, prema onome što čuje, nisu rijetkost.

- Javila mi se draga prijateljica. Kaže da je jučer ušla u taksi, Bolt, vozio je Nepalac. U jednom trenutku čuje udarac, drugi, treći... mladići u crnom su iz tramvaja jajima gađali taksi. Onda mi prijatelj pošalje fotku - napisala je Sever u objavi.

Tvrdi da je saznala, kako kaže, da je ovakvih situacija mnogo više, ali ljudi ih ne žele objavljivati.

-  Valjda se boje, valjda zbog hejta koji i sada slijedi - poručuje Sever i dodaje:

KOMENTIRALA ZDRAVSTVENO STANJE Ravnateljica Klaićeve: Pretrage su obavljene, napadnuti mladići sutra bi mogli kućama...
Ravnateljica Klaićeve: Pretrage su obavljene, napadnuti mladići sutra bi mogli kućama...

- Sve dok jednom neka npr. baka, baš možda baka jednog od ovih mladića, neće biti u jednom taksiju koji vozi Nepalac, a koji će nakon jednog, drugog, trećeg jaja izgubiti kontrolu nad vozilom i... Možda netko od roditelja našim dečkima objasni koliko je to, za početak, opasno - stoji u njezinoj objavi.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 33
Tko su Marijini Ratnici? Popis mračnih tajni naših klečavaca i seks afera njihovog vođe...
MAČ I KRUNICA

Tko su Marijini Ratnici? Popis mračnih tajni naših klečavaca i seks afera njihovog vođe...

NOVI EXPRESS Nepoznata strana sekte Marijinih ratnika koju nosi simbolika mača i krunice gdje svečanim obredom primanja u ‘ratnike’ i javnim prisegama iz godine u godinu obnavljaju odanost sljedbenika
Stiže pravi udar zime! Sutra obilna kiša, a onda će dijelove Hrvatske zatrpati snijeg!
CIJELA ZEMLJA POD ALARMOM

Stiže pravi udar zime! Sutra obilna kiša, a onda će dijelove Hrvatske zatrpati snijeg!

Na Učki i Ćićariji kiša će okrenuti na snijeg, a obilniji snijeg past će u Gorskom kotaru i značajnija količina zadržat će se na tlu
Drama oko nafte u Srbiji: '37 dana nismo dobili kapi od Janafa... Mali, hitno kupi dizel'
SRBIJI PRIJETI ENERGETSKI KOLAPS

Drama oko nafte u Srbiji: '37 dana nismo dobili kapi od Janafa... Mali, hitno kupi dizel'

"Hrvati su sat vremena prije uvođenja sankcija prekinuli dovod nafte. Ni sekundu nisu htjeli riskirati, a od nas su zarađivali po 50 milijuna eura godišnje", rekao je Aleksandar Vučić danas

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025