Obavijesti

News

Komentari 2
KOMENTIRALA ZDRAVSTVENO STANJE

Ravnateljica Klaićeve: Pretrage su obavljene, napadnuti mladići sutra bi mogli kućama...

Piše Hina,
Čitanje članka: 1 min
Ravnateljica Klaićeve: Pretrage su obavljene, napadnuti mladići sutra bi mogli kućama...
Foto: Čitatelj 24sata

Napad na učenike u Zagrebu šokirao javnost! Dvojica mladića stabilno, uskoro kući! Policija istražuje slučaj, a građani traže sigurnost u metropoli

Zdravstveno stanje dvojice mladića, koji su nakon jučerašnjeg napada na Trgu bana Jellačića primljeni u Kliniku za dječje bolesti Zagrebu, strabilno je, obavljene su potrebne pretrage te bi u petak mogli biti otpušteni kućama, doznaje se od v.d. ravnateljice Kaićeve bolnice Ive Husjak.

"Oni su dobrog općeg stanja. Napravljene slikovne pretrage koje su nam potvrdile opseg ozljeda. Danas će još biti zadržani na liječenju, a sutra ujutro ćemo vidjeti hoćemo li otpustiti obojicu ili samo jednoga", kazala je je Hosjak za Hinu. Dodala je kako su njihovi roditelji na putu za Zagreb.

Dvojica 16-godišnjaka zadobila su ozljede glave i tijela u napadu skupine mladića na njih na Trgu bana Jelačića koji istražuje policija. Medicinska pomoć nakon napada pružena je u Klaićevoj još jednom mladiću, no on nije zadržan u bolnici. 

NAPAD NA TRGU VIDEO Krvavi napad na Trgu: Splitski učenici još su u bolnici. Evo što kaže zagrebačka policija
VIDEO Krvavi napad na Trgu: Splitski učenici još su u bolnici. Evo što kaže zagrebačka policija

Policija je u srijedu izvijestila da je oko 16 sati na središnjem zagrebačkom trgu došlo do sukoba većeg broja mlađih osoba. Nakon kratkotrajnog sukoba, iako su se sudionici dali u bijeg po okolnim ulicama, policija je privela više mlađih osoba, utvrđuju se sve okolnosti te je u tijeku kriminalističko istraživanje.

Napadnuti učenici iz Splita došli su u Zagreb na sajam knjiga Interliber.

Napad na učenike u središtu Zagreba, te također jučerašnji napad na novinarsku ekipu N1, osudila je danas u ime Grada Zagreba glasnogovornica Gradske uprave Dinka Živalj.

'ZAUSTAVITE NAPADE' Napao novinare N1 na Trgu, evo kakva mu kazna prijeti! Prije 5 godina donijeli su novi zakon
Napao novinare N1 na Trgu, evo kakva mu kazna prijeti! Prije 5 godina donijeli su novi zakon

"Radi se učenicima iz Splita koji su došli u Zagreb na Interliber. Isto tako osuđujemo napad na ekipu n1 televizije. Ozljeđenim mladićima želimo što ošto brži oporavak. Zahvaljujemo policiji na brzoj reakciji. Očekujemo da policija pronađe sve počinitelje i da ih sudovi kazne", kazala je.

"Zagreb je siguran grad, Zagreb je grad u koji su svi dobrodošli. Kao što znate, Zagreb je godinama na listi najsigurnijih gradova Europe. To je vrlo vrijedno postignuće i ne smijemo dopustiti da ga pojedinci i skupine ugroze. Moramo se svi truditi da očuvamo tu veliku vrijednost Zagreba, a to je sigurnost", kazala je Živalj. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
VIDEO Napadnuti maturanti iz Splita, dvoje ih je u Klaićevoj. O makljaži se oglasila i policija
ULOVILI MLADE HULIGANE

VIDEO Napadnuti maturanti iz Splita, dvoje ih je u Klaićevoj. O makljaži se oglasila i policija

U središtu Zagreba u srijedu popodne izbila je masovna tučnjava kod Manduševca. Sudjelovalo je više mlađih osoba, dio njih bio je maskiran. Policija je brzo reagirala i privela nekoliko sudionika.
ŠOK! 'Kupili smo nove stanove, ali nismo im vlasnici. A zemlju na kojoj su građeni želi Crkva!'
NOĆNA MORA U ZAGREBU

ŠOK! 'Kupili smo nove stanove, ali nismo im vlasnici. A zemlju na kojoj su građeni želi Crkva!'

Kupci 192 stana u Pionirovoj zgradi na Borongaju prolaze pravu noćnu moru: Investitor im mjesecima ne daje vlasničke listove, nametnuo im je za upravitelja svoju tvrtku, a onda ih je crkvena zabilježba šokirala...
VIDEO Masovna tučnjava maskiranih na Jelačićevu trgu: 'Svi smo bili u šoku. Strašno...'
KAOS USRED ZAGREBA

VIDEO Masovna tučnjava maskiranih na Jelačićevu trgu: 'Svi smo bili u šoku. Strašno...'

Svi smo ostali šokirani. Ljudi gledaju, policije nigdje. Ovo je strašno. Vidio sam da su neki ljudi odmah vadili telefone i zvali, pretpostavljam policiju - rekao je svjedok tučnjave

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025