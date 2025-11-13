Ravnateljica Klaićeve: Pretrage su obavljene, napadnuti mladići sutra bi mogli kućama...

Zdravstveno stanje dvojice mladića, koji su nakon jučerašnjeg napada na Trgu bana Jellačića primljeni u Kliniku za dječje bolesti Zagrebu, strabilno je, obavljene su potrebne pretrage te bi u petak mogli biti otpušteni kućama, doznaje se od v.d. ravnateljice Kaićeve bolnice Ive Husjak.

"Oni su dobrog općeg stanja. Napravljene slikovne pretrage koje su nam potvrdile opseg ozljeda. Danas će još biti zadržani na liječenju, a sutra ujutro ćemo vidjeti hoćemo li otpustiti obojicu ili samo jednoga", kazala je je Hosjak za Hinu. Dodala je kako su njihovi roditelji na putu za Zagreb.

Dvojica 16-godišnjaka zadobila su ozljede glave i tijela u napadu skupine mladića na njih na Trgu bana Jelačića koji istražuje policija. Medicinska pomoć nakon napada pružena je u Klaićevoj još jednom mladiću, no on nije zadržan u bolnici.

Policija je u srijedu izvijestila da je oko 16 sati na središnjem zagrebačkom trgu došlo do sukoba većeg broja mlađih osoba. Nakon kratkotrajnog sukoba, iako su se sudionici dali u bijeg po okolnim ulicama, policija je privela više mlađih osoba, utvrđuju se sve okolnosti te je u tijeku kriminalističko istraživanje.

Napadnuti učenici iz Splita došli su u Zagreb na sajam knjiga Interliber.

Napad na učenike u središtu Zagreba, te također jučerašnji napad na novinarsku ekipu N1, osudila je danas u ime Grada Zagreba glasnogovornica Gradske uprave Dinka Živalj.

"Radi se učenicima iz Splita koji su došli u Zagreb na Interliber. Isto tako osuđujemo napad na ekipu n1 televizije. Ozljeđenim mladićima želimo što ošto brži oporavak. Zahvaljujemo policiji na brzoj reakciji. Očekujemo da policija pronađe sve počinitelje i da ih sudovi kazne", kazala je.

"Zagreb je siguran grad, Zagreb je grad u koji su svi dobrodošli. Kao što znate, Zagreb je godinama na listi najsigurnijih gradova Europe. To je vrlo vrijedno postignuće i ne smijemo dopustiti da ga pojedinci i skupine ugroze. Moramo se svi truditi da očuvamo tu veliku vrijednost Zagreba, a to je sigurnost", kazala je Živalj.