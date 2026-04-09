Obavijesti

News

Komentari 2
'SUSTAV JE ZAKAZAO'

Majka dječaka koji je nožem napao vršnjaka u Zagrebu: 'Godinama molim za pomoć'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Pixsell/canva

Tvrdi da je sina više puta prijavljivala i upozoravala na opasnost, ali rješenja nije bilo: 'Bojimo se i za sebe i za njega

Majka 15-godišnjaka koji je prošlog tjedna u zagrebačkom parku nožem ozlijedio drugog dječaka tvrdi da je godinama pokušavala upozoriti institucije na ozbiljne probleme u ponašanju svog sina, ali bez uspjeha. Kako je ispričala za Dnevnik Nove TV, pomoć je tražila više puta, no odgovori su, kaže, bili nedostatni, a konkretna rješenja nikada nisu stigla. - Nije prvi put da je on hodao s nožem. Doma smo isto dobivali batine od njega više puta. Policija stalno intervenira, odvedu ga u Kukuljevićevu gdje se liječi, pa ga puste i sve se ponavlja - rekla je majka.

Dodaje da je policiju zvala u više navrata jer je strahovala za sigurnost obitelji i okoline.

VRŠNJAČKO NASILJE U ZAGREBU
- Znam da je sposoban za svašta i na to sam upozoravala i Centar za socijalnu skrb. Rekla sam da nas je strah biti s njim u istoj prostoriji jer ne znamo kada bi mogao napraviti nešto loše - kazala je.

Nakon posljednjeg napada maloljetniku je određen istražni zatvor, no majka smatra da to nije trajno rješenje.

- Mi se bojimo, prvenstveno se bojimo da sebi nešto ne napravi. Njemu također treba pomoć jer ima te svoje psihičke dijagnoze. Kontaktirala sam Centar za socijalnu skrb već unazad tri godine i tražila da se maloljetno dijete smjesti negdje u ustanovu, s obzirom na to da ja, suprug i ostala moja maloljetna djeca ne možemo više s njime na kraj - upozorava.

Centar bez rješenja za takvu djecu

Iz Centra za socijalnu skrb poručili su da su postupali u skladu sa zakonskim ovlastima, no stručnjaci ističu da problem nadilazi jednu obitelj.

- Ovo nije samo problem ove obitelji, nego cijelog sustava koji nema adekvatno rješenje za takvu djecu. Majka traži pomoć, a sustav joj zapravo poručuje da se sama snađe - rekla je klinička psihologinja Gordana Buljan Flander.

Naglašava da djeca s ozbiljnim poremećajima ponašanja zahtijevaju dugoročan i strukturiran pristup.

- Takva djeca trebaju multidisciplinarni tretman, a kod nas se sve svodi na kratkotrajne hospitalizacije - objasnila je.

'Kad izađe moglo bi biti gore...'

Obitelj tvrdi da je iscrpila sve mogućnosti, ali da konkretne pomoći i dalje nema.

- U Centru su govorili da nemaju odgovarajuću ustanovu. Imao je kratko tretmane kod psihologinje i to je sve. Bojim se da bi, ako izađe, mogao napraviti još gore - rekla je majka.

Stručnjaci upozoravaju da bez koordiniranog djelovanja različitih sustava problem ostaje neriješen i može se dodatno pogoršati.

- Nažalost, na takav način problem se ne rješava, problem se samo odgađa i onda se događa to da se problem vrati u još jačem i težem obliku nego što je postojao. Zaista je važno da u ovakvim situacijama surađuju socijalna skrb, školstvo, zdravstvo - zaključila je Buljan Flander.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
UŽIVO Hezbolah: 'Prvo prekid vatre, onda pregovori'. Izrael i Libanon idući tjedan za stolom
IZ MINUTE U MINUTU

UŽIVO Hezbolah: 'Prvo prekid vatre, onda pregovori'. Izrael i Libanon idući tjedan za stolom

Ušli smo u 41. dan rata u Iranu. SAD i Iran dogovorili su primirje, ali ono, kaže Trump ne uključuje Libanon. Izrael je u srijedu žestoko udario na Libanon, kažu da ciljaju pozicije Hezbollaha, puno je mrtvih u strašnim udarima...
USKOK podigao optužnicu protiv 20 Hrvata zbog krijumčarenja kokaina. Evo kako su operirali
RAZBILI NARKO KARTEL

USKOK podigao optužnicu protiv 20 Hrvata zbog krijumčarenja kokaina. Evo kako su operirali

Ukupno su planirali prokrijumčariti više od 2,5 tone marihuane, vrijedne gotovo 4,8 milijuna eura, od čega je prodano najmanje 1,7 tona
IMAMO RAČUN Sin tajnika Olimpijskog odbora popio pola birtije na račun Judo saveza!
24SATA OTKRIVAJU

IMAMO RAČUN Sin tajnika Olimpijskog odbora popio pola birtije na račun Judo saveza!

Siniša Krajač je drugi čovjek HOO-a. Sin je bio sedam dana u Poreču u špici sezone. Osim smještaja u hotelu, judo savez je platio i 40 računa za pića koja je sin 'trusio' uz bazen ili u lounge baru. Sve pokušavaju prikriti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026