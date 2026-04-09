Majka dječaka koji je nožem napao vršnjaka u Zagrebu: 'Godinama molim za pomoć'

Majka 15-godišnjaka koji je prošlog tjedna u zagrebačkom parku nožem ozlijedio drugog dječaka tvrdi da je godinama pokušavala upozoriti institucije na ozbiljne probleme u ponašanju svog sina, ali bez uspjeha. Kako je ispričala za Dnevnik Nove TV, pomoć je tražila više puta, no odgovori su, kaže, bili nedostatni, a konkretna rješenja nikada nisu stigla. - Nije prvi put da je on hodao s nožem. Doma smo isto dobivali batine od njega više puta. Policija stalno intervenira, odvedu ga u Kukuljevićevu gdje se liječi, pa ga puste i sve se ponavlja - rekla je majka.

Dodaje da je policiju zvala u više navrata jer je strahovala za sigurnost obitelji i okoline.

- Znam da je sposoban za svašta i na to sam upozoravala i Centar za socijalnu skrb. Rekla sam da nas je strah biti s njim u istoj prostoriji jer ne znamo kada bi mogao napraviti nešto loše - kazala je.

Nakon posljednjeg napada maloljetniku je određen istražni zatvor, no majka smatra da to nije trajno rješenje.

- Mi se bojimo, prvenstveno se bojimo da sebi nešto ne napravi. Njemu također treba pomoć jer ima te svoje psihičke dijagnoze. Kontaktirala sam Centar za socijalnu skrb već unazad tri godine i tražila da se maloljetno dijete smjesti negdje u ustanovu, s obzirom na to da ja, suprug i ostala moja maloljetna djeca ne možemo više s njime na kraj - upozorava.

Centar bez rješenja za takvu djecu

Iz Centra za socijalnu skrb poručili su da su postupali u skladu sa zakonskim ovlastima, no stručnjaci ističu da problem nadilazi jednu obitelj.

- Ovo nije samo problem ove obitelji, nego cijelog sustava koji nema adekvatno rješenje za takvu djecu. Majka traži pomoć, a sustav joj zapravo poručuje da se sama snađe - rekla je klinička psihologinja Gordana Buljan Flander.

Naglašava da djeca s ozbiljnim poremećajima ponašanja zahtijevaju dugoročan i strukturiran pristup.

- Takva djeca trebaju multidisciplinarni tretman, a kod nas se sve svodi na kratkotrajne hospitalizacije - objasnila je.

'Kad izađe moglo bi biti gore...'

Obitelj tvrdi da je iscrpila sve mogućnosti, ali da konkretne pomoći i dalje nema.

- U Centru su govorili da nemaju odgovarajuću ustanovu. Imao je kratko tretmane kod psihologinje i to je sve. Bojim se da bi, ako izađe, mogao napraviti još gore - rekla je majka.

Stručnjaci upozoravaju da bez koordiniranog djelovanja različitih sustava problem ostaje neriješen i može se dodatno pogoršati.

- Nažalost, na takav način problem se ne rješava, problem se samo odgađa i onda se događa to da se problem vrati u još jačem i težem obliku nego što je postojao. Zaista je važno da u ovakvim situacijama surađuju socijalna skrb, školstvo, zdravstvo - zaključila je Buljan Flander.