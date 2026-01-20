Majka koja je bacila kćer (3) u Savu dobila 15 godina zatvora

Žena (34) koja je svoju trogodišnju kćer ispustila u Savu dobila je 15 godina zatvora! U kaznu joj se uračunava i vrijeme provedeno u istražnom zatvoru. Izrečena joj je i mjera psihijatrijskog liječenja. 34-godišnjakinja je pismeno tražila da ju ne dovode iz zatvora pa nije bila na čitanju presude.

- 15. siječnja oko 15:30 u nakani da kćer liši života, iako svjesna da je dijete bespomoćno i potpuno ovisno o njoj, dovezla ju je na zapadni savski nasip oko 150 metara od rijeke. S djetetom je ušla u rijeku i ispustila ju. Djevojčica se utopila - navodi se u obrazloženju nepravomoćne presude Županijskog suda u Zagrebu nakon četiri mjeseca suđenja. Odmah na početku suđenja javnost je isključena zbog jako male kronološke dobi žrtve, ali i radi zaštite njenog maloljetnog brata i oca.

U obrazloženju presude, sutkinja je rekla da je majka djevojčice sve priznala i opisala. Utvrđeno je i kako je djevojčica imala određene teškoće.

- Majka je bila garant njene sigurnosti i života, dijete nije od majke očekivalo ništa zlo - rekla je sutkinja.

Unatoč priznanju, vijeće je ispitalo je li žena bila ubrojiva, je li mogla shvatiti što radi i suzdržati se od kaznenog djela. Vještaci su zaključili da je bila bitno smanjeno ubrojiva, ali je imala sposobnost shvaćanja svojih djela. Nema prijašnjih psihičkih smetnji, bila je u stanju teške depresivne epizode zbog stresa i djetetovog stanja, kao i zato što ‘pretjerane mjere lječenja’ nisu rezultirale poboljšanjem stanja djevojčice.

Dva mjeseca prije zločina, depresija se pogoršala.

- Intenzivno i prekomjerno se angažirala kroz razno razne tretmane radi poboljšanja stanja djeteta - pročitala je sutkinja.

Uz to, kažu vještaci, nije imala realnu sliku stanja djeteta i nije se mogla suočiti sa sumnjom da je dijete na spektru autizma. U trenutku ubojstva, bila je u disocijativnom stanju, ali znala je što radi.

Sud smatra da su uzeli u obzir sve okolnosti, i da kazna daje i društvenu osudu, sprječava druge da naprave isto, ali i uzima u obzir sve okolnosti.

Pregledane su kamere, preslušana je snimka njenog poziva hitnim službama, a svjedočili su članovi obitelji poput sestre i supruga. Svjedočili su i djelatnici igraonice u kojoj je bila s djetetom prije ubojstva, a gdje se dijete nije odazivalo nekoliko puta koliko ju je dozivala. Ta situacija, kažu vještaci, prethodila je ubojstvu.

Vodila ju je na brojne programe i terapije, sportske aktivnosti te i sama radila s njom. S vremenom, toliko intenzivan rad doveo je do nazadovanja jer je djevojčica počela pružati otpor. Kako je uglavnom majka organizirala vrijeme i aktivnosti, tako je i primijetila nazadovanje. Intenzivno je tražila nove terapije što je dovelo do preispitivanja njenih sposobnosti kao majke. Morila ju je djetetova budućnost koju je vidjela izrazito negativno, a u zadnjih par mjeseci prije ubojstva se njeno psihičko stanje toliko pogoršalo da je postala rastrojena. U zadnjih mjesec dana prije ubojstva, i sama je postala suicidalna. Obitelj je pokušala pomoći i desetak dana prije ubojstva su pokušali i medicinski pomoći, no nisu uspjeli doprijeti do nje. Na kraju je pristala otići u psihijatrijsku bolnicu, a zakazani termin je bio svega dan nakon ubojstva. Dan prije ubojstva, sestri je poslala poruku u kojoj ju moli da uzme njeno drugo dijete sebi i da ga odgoji jer ona ne može skrbiti o njemu. Kako je termin za psihijatrijsku ustanovu bio zakazan za 16. siječnja, članovima obitelji je rekla da će se strpjeti do tada.

Jutro prije ubojstva bila je u Centru za socijalnu skrb gdje je rekla da ima pomoć i podršku obitelji, ali i da je izrazito zabrinuta za dijete i sumnju na autizam kod djevojčice. Pristala je i na psihosocijalnu skrb. Iz Centra je otišla oko 11:30. Kasnije tog dana, oko 14 sati, otišla je s djevojčicom u igraonicu gdje su već dolazile. Djelatnice igraonice su svjedočile kako nije bila agresivna, igrala se s djetetom ali je djelovala prazno i malodušno. Svih 45 minuta, koliko su bile u igraonici, pratila ju je u stopu. Nekoliko puta ju je dozivala imenom da joj skrene pozornost, postajući blago iziritirana, ali ne agresivna. Dijete se nije odazivalo. Nakon toga, oko 15:14, sjele su u auto, a žena ih je odvezla do Save i tamo počinila ubojstvo. Potom je sama nazvala hitne službe i ponavljala da je ‘ubila svoju autističnu kćer’ jer nije dobila pomoć institucija.

U istražnom zatvoru potvrđeno je da je nakon traumatične i rizične trudnoće, uz to što nije mogla prihvatiti da joj dijete ima teškoće, razvila depresiju i anksioznost.

Vještaci su zaključili da je motiv bio ukloniti patnju koju je osjećala zbog djetetovih teškoća s kojima se nije mogla nositi, kao i patnju za koju je smatrala da osjeća i dijete.

Otegotne okolnosti su: činjenica da je majka žrtve, privrženost žrtve koja je s njom provodila gotovo sve svoje vrijeme, činjenicu da ju je nakon igre odnijela u rijeku ocijenjeno je otegotnim. Otegotna okolnost je i što je nakon čina pozvala hitne službe i pokazala strašnu prisebnost. Tu je i trajni utjecaj na njenu obitelj, prvenstveno drugo dijete i supruga.

Olakotne okolnosti su dosadašnja neosuđivanost, sređeni obiteljski odnosi koji pokazuju da je za njih bila sposobna, priznanje i opis djela, kao i njeno držanje na sudu. Nekoliko puta je rekla da nijedna kazna neće umanjiti njenu bol i patnju, kao i bol i patnju koju je nanijela obitelji. Iako je bila smanjeno ubrojiva, sud je zaključio da za postizanje svrhe kazne nema osnove za njeno smanjene.

Smatraju da je kazna od 15 godina za teško ubojstvo primjerena. Zakon za to djelo predviđa od 10 do 40 godina.

Mjeru obveznog psihijatrijskog liječenja je dobila jer smatraju da je potrebna kako u budućnosti ne bi ponovila neko drugo kazneno djelo, jer ne postoji garancija da ponovna depresivna epizoda neće rezultirati time da kad izađe na slobodu opet nešto slično ne napravi. Mjera će se provoditi dok god je u zatvoru.

S obzirom da je nezaposlena i u zatvoru, oslobođena je plaćanja sudskih troškova jer sud ne vjeruje da ih može platiti bez ugrožavanja uzdržavanja drugog djeteta.

- Ova tragedija duboko je potresla našu zajednicu. Brojna pitanja ostaju bez odgovora. Jesu li svi koji su bili u kontaktu s okrivljenom poduzeli sve što su mogli? Jesmo li ovu tragediju moglu spriječiti? Roditeljstvo djeteta s poteškoćama u razvoju izazovno je, isprepleteno ljubavlju, strahom, brigom. U današnjem ubrzanom svijetu, mnogi roditelji se sami nose sa strahovima i izazovima takvog roditeljstva. Ova tragedija je i tragedija društva u kojem živimo. Ukazuje na nužnost koordinirane, stručne i svima dostupne pomoći kako se ovakve tragedije ne bi događale - zaključila je sutkinja.

Danima tragali za curicom

- Nakon liječničke obrade, 34-godišnjakinja je uhićena i dovedena u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje poradi sumnje u počinjenje kaznenog djela teškog ubojstva bliske osobe - izvijestila je tad zagrebačka policija.

Odmah su digli i policijski helikopter s posadom specijalne policije iz Lučkog. On na sebi ima termovizijske i druge kamere, koje i inače služe za otkrivanje osoba u najtežim uvjetima i na teško dostupnim terenima. Potraga je nastavljena i sljedećih dana, a u njoj je sudjelovalo stotinjak ljudi. Među njima svi rodovi policije PU zagrebačke i Ravnateljstvo civilne zaštite, vatrogasci, volonteri HGSS-a, Crvenog križa Zagreb... Čamcima su pretraživali vodu, a češljali su i obalu rijeke. Curicu su tražili i potražni timovi sa psima. Kako je vrijeme prolazilo, širili su područje potrage i na druge županije duž toka Save.

A onda je 22. ožujka stigla uznemirujuća vijest iz Srbije. Zaglavljeno za splav na lijevoj obali Save u Novom Beogradu pronađeno je tijelo djevojčice. Tijelo je u vodi bilo dulje, zbog čega nije bilo lako odmah utvrditi dob djeteta. Na djevojčici su pronašli i ostatke odjeće - ružičaste majice s kapuljačom i smeđih hlača. Tijelo su prevezli na Institut za sudsku medicinu na obdukciju kako bi utvrdili identitet i uzrok smrti. Prvo su provjerili je li prijavljen nestanak djeteta koje odgovara opisu u Srbiji, a uzorak DNK usporedili su s uzorcima u bazi MUP-a Srbije. Nije bilo poklapanja pa su istražitelji potražili pomoć kolega u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini kako bi identificirali djevojčicu.

Suđenje je bilo zatvoreno za javnost zbog zaštite žrtve koja je bila jako mlada, njenog maloljetnog brata i oca, koji su sekundarne žrtve u ovom slučaju. To su zatražili i tužiteljstvo i obrana, a i sama žena je zavapila u sudnici radi zaštite njenog drugog djeteta.

- Radi činjenice da je riječ o djetetu izrazito niske kronološke dobi koje je žrtva kaznenog djela teškog ubojstva, zbog toga što je optužena ovdje prisutna majka tog djeteta, kao i radi zaštite obitelji, pogotovo maloljetnog brata žrtve, ovo sudsko vijeće je donijelo odluku da se javnost isključi u cijelosti iz ovog postupka. Postoji bojazan za psihofizički razvoj maloljetnog brata i kako bi medijsko praćenje na njega moglo utjecati, mogućnost sekundarne viktimizacije, a u slučajevima kaznenog djela ubojstva žrtva nije samo ona nad kojom je počinjeno kazneno djelo, već i cijela obitelj - rekla je na početku suđenja predsjednica sudskog vijeća.