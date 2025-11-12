Majka mladića stradalog pod nadstrešnicom u Novom Sadu: Neću odustati od štrajka glađu!

Dijana Hrka, majka mladića Stefana poginulog u prošlogodišnjem padu nadstrešnice na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu u srijedu je, vidno iscrpljena, poručila u Beogradu da neće odustati od štrajka glađu jer je to njezina borba da sva djeca žive normalno. Ona 11 dana u Beogradu štrajka glađu tražeći istinu i odgovornost za novosadsku tragediju.

"Malaksala sam, pao mi je tlak, liječnici su me pregledali, a ako mi ne bude dobro pristat ću na infuziju, ali neću odustati", rekla je Hrka novinarima ispred Skupštine Srbije, s medicinskom maskom na licu i sjedeći u kolicima, nakon što je ranije nekoliko medija objavilo da su su je tijekom prijepodneva dvaput posjetii liječnici hitne pomoći.

Hrka je 2. studenog počela štrajk glađu ispred Skupštine Srbije u Beogradu, zahtijevajući istinu i odgovornost za pad nadstrešnice 1. studenog 2024. pod kojom je poginuo njezin sin Stefan i još 15, pretežito mladih ljudi.

Ona zahtijeva i puštanje na slobodu svih studenata uhićenih tijekom jednogodišnjih protuvladinih prosvjeda potaknutih novosadskom tragedijom za koju demonstranti krivca vide u vlasti i njezinim koruprivnim poslovima.

Njezin treći zahtjev je raspisivanje prijevremenih parlamentarnih izbora.

"Ja sam 1. studenog izgubila sve, pola srca, nisam više ista osoba i nikada neću biti, ali ću pokušati da dođem do pravde za sve nas", rekla je Hrka.

Istaknula je da se bori za svu djecu da bi jednog dana živjela normalno.

"Nitko me ne savjetuje, govorim ono što mislim i što osjećam. Ovo može biti kobno za mene, ali će možda u budućnosti biti dobro za vas, ovo ne radim samo sebe radi, radim za svu našu djecu da jednog dana žive normalno. Ovo je otišlo predaleko, ovo nije normalna situacija, nije normalan život, mi godinu dana preživljavamo", rekla je Hrka.

"Da nisam krenula u štrajk glađu, mislim da bi se sve ovo s nadstrešnicom zataškalo", dodala je inzistirajući da tužiteljstvo sasluša i procesuira sve odgovorne za pad nadstrešnice.

Upitala je zašto već godinu dana nije saslušana i bivša ministrica građevinarstva Zorana Mihajlović, predsjednica vojvođanske vlade Maja Gojković koja je sudjelovala u otvaranju nedavno obnovljenog novosadskog željezničkog kolodvora.

Dijana Hrka je prošlog petka pozvala srbijanskog predsjednika da dođe s njom razgovarati pred svima, istovremeno ocijenivši da se to neće dogoditi jer Aleksandar Vučić za to "nema petlju".

Vučić ju je u međuvremenu pozvao na razgovor u svoj ured, što je odbila, a na Instagramu je objavio poziv da prestane štrajkati, te da je s njom telefonski razgovarao.

Vučić je nakon njezina prvog dana štrajka glađu, praćenog provokacijama iz šatorskog naselja ispred Skupštine Srbije u koje se okupljaju njegove pristaše, Dijanu Hrku i građane koji je podržavaju optužio da su organizirani izvana.

Vučić je tada, za dvije privatne kabeleske televizije koje su mu naklonjene, ustvrdio kako su "ti koji organiziraju te štrajkove i ostala čuda u neposrednom kontaktu s više dužnosnika američkog veleposlanstva".

Svoje tvrdnje ničim nije potkrijepio, a američko veleposlanstvo nije reagiralo.