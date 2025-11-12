Obavijesti

News

Komentari 0
VEĆ 11 DANA

Majka mladića stradalog pod nadstrešnicom u Novom Sadu: Neću odustati od štrajka glađu!

Piše Hina,
Čitanje članka: 2 min
Majka mladića stradalog pod nadstrešnicom u Novom Sadu: Neću odustati od štrajka glađu!
Foto: S.S.

Majka poginulog Stefana, Dijana Hrka, već 11 dana štrajka glađu u Beogradu tražeći pravdu za sinovu smrt. Vučić je poziva da prestane, ali ona ne popušta

Dijana Hrka, majka mladića Stefana poginulog u prošlogodišnjem padu nadstrešnice na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu u srijedu je, vidno iscrpljena, poručila u Beogradu da neće odustati od štrajka glađu jer je to njezina borba da sva djeca žive normalno. Ona 11 dana u Beogradu štrajka glađu tražeći istinu i odgovornost za novosadsku tragediju.

"Malaksala sam, pao mi je tlak, liječnici su me pregledali, a ako mi ne bude dobro pristat ću na infuziju, ali neću odustati", rekla je Hrka novinarima ispred Skupštine Srbije, s medicinskom maskom na licu i sjedeći u kolicima, nakon što je ranije nekoliko medija objavilo da su su je tijekom prijepodneva dvaput posjetii liječnici hitne pomoći.

Hrka je 2. studenog počela štrajk glađu ispred Skupštine Srbije u Beogradu, zahtijevajući istinu i odgovornost za pad nadstrešnice 1. studenog 2024. pod kojom je poginuo njezin sin Stefan i još 15, pretežito mladih ljudi.

NEMIRNA VREMENA Iva Rinčić: Rijeka neće tolerirati nasilje. Mi smo grad zajedništva
Iva Rinčić: Rijeka neće tolerirati nasilje. Mi smo grad zajedništva

Ona zahtijeva i puštanje na slobodu svih studenata uhićenih tijekom jednogodišnjih protuvladinih prosvjeda potaknutih novosadskom tragedijom za koju demonstranti krivca vide u vlasti i njezinim koruprivnim poslovima.

Njezin treći zahtjev je raspisivanje prijevremenih parlamentarnih izbora.

"Ja sam 1. studenog izgubila sve, pola srca, nisam više ista osoba i nikada neću biti, ali ću pokušati da dođem do pravde za sve nas", rekla je Hrka.

Istaknula je da se bori za svu djecu da bi jednog dana živjela normalno.

"Nitko me ne savjetuje, govorim ono što mislim i što osjećam. Ovo može biti kobno za mene, ali će možda u budućnosti biti dobro za vas, ovo ne radim samo sebe radi, radim za svu našu djecu da jednog dana žive normalno. Ovo je otišlo predaleko, ovo nije normalna situacija, nije normalan život, mi godinu dana preživljavamo", rekla je Hrka.

O ODGOĐENOJ IZLOŽBI Pavliček: 'Ne želim od Vukovara stvoriti novu Gazu i Izrael. Do velike eskalacije je moglo doći'
Pavliček: 'Ne želim od Vukovara stvoriti novu Gazu i Izrael. Do velike eskalacije je moglo doći'

"Da nisam krenula u štrajk glađu, mislim da bi se sve ovo s nadstrešnicom zataškalo", dodala je inzistirajući da tužiteljstvo sasluša i procesuira sve odgovorne za pad nadstrešnice.

Upitala je zašto već godinu dana nije saslušana i bivša ministrica građevinarstva Zorana Mihajlović, predsjednica vojvođanske vlade Maja Gojković koja je sudjelovala u otvaranju nedavno obnovljenog novosadskog željezničkog kolodvora.

Dijana Hrka je prošlog petka pozvala srbijanskog predsjednika da dođe s njom razgovarati pred svima, istovremeno ocijenivši da se to neće dogoditi jer Aleksandar Vučić za to "nema petlju".

Vučić ju je u međuvremenu pozvao na razgovor u svoj ured, što je odbila, a na Instagramu je objavio poziv da prestane štrajkati, te da je s njom telefonski razgovarao.

Vučić je nakon njezina prvog dana štrajka glađu, praćenog provokacijama iz šatorskog naselja ispred Skupštine Srbije u koje se okupljaju njegove pristaše, Dijanu Hrku i građane koji je podržavaju optužio da su organizirani izvana. 

Vučić je tada, za dvije privatne kabeleske televizije koje su mu naklonjene, ustvrdio kako su "ti koji organiziraju te štrajkove i ostala čuda u neposrednom kontaktu s više dužnosnika američkog veleposlanstva".

Svoje tvrdnje ničim nije potkrijepio, a američko veleposlanstvo nije reagiralo. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Djeca u Klaićevoj čekaju na preglede 10 mjeseci, a liječnici rade kod žene bivšeg ravnatelja
UGOVOR KLAIĆEVE S PRIVATNOM KLINIKOM

Djeca u Klaićevoj čekaju na preglede 10 mjeseci, a liječnici rade kod žene bivšeg ravnatelja

U Klaićevoj se termini za neuropedijatra daju za srpanj 2026.• Za psihijatra u Klaićevoj djeca moraju čekati do rujna 2026. • Ministarstvo zna da je Klaićeva potpisala ugovor s privatnom Poliklinikom Helena u vlasništvu supruge bivšeg ravnatelja Klaićeve Gorana Roića
Detalji užasa u Rijeci: Djevojka je vatrenim oružjem ubila partnera, njoj se bore za život
U BOLNICI JE

Detalji užasa u Rijeci: Djevojka je vatrenim oružjem ubila partnera, njoj se bore za život

Zamjenica županijske državne odvjetnice u Županijskom državnom odvjetništvu u Rijeci je uz policijske službenike Policijske uprave primorsko-goranske, provela očevid u obiteljskoj kući na području Viškova, navodi DORH
Živote, robijo! Gabrijela Žalac u zatvoru smije trošiti samo 30 € na dan! Za doručak čaj i kruh...
GABI, IZDRŽI!

Živote, robijo! Gabrijela Žalac u zatvoru smije trošiti samo 30 € na dan! Za doručak čaj i kruh...

Bivša premijerova miljenica Gabrijela Žalac prvi dan u zatvoru provela je sama u ćeliji. Za doručak je imala čaj, kruh i namaze. U Požegi će imati i frizera, a može i raditi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025