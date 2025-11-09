Obavijesti

NEMIRNA VREMENA

Iva Rinčić: Rijeka neće tolerirati nasilje. Mi smo grad zajedništva

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Iva Rinčić: Rijeka neće tolerirati nasilje. Mi smo grad zajedništva
Rijeka: Konferencija za medije Ive Rin?i? i Marina Ra?i?a iz stranke Centar o izmjenama GUP-a | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Riječka gradonačelnica Iva Rinčić istaknula je da subotnja situacija pred dvoranom Zamet pokazuje važnost mira i dijaloga. Policija je potvrdila da nije bilo verbalnog ni fizičkog napada na sudionike Prvenstva Balkana

Riječka gradonačelnica Iva Rinčić poručila je da je subotnji događaj ispred dvorane Zamet pokazao koliko je važno sačuvati mir i razum, te poručila da Rijeka neće tolerirati bilo kakav oblik nasilja.

Policija je u subotu navečer ispred dvorane Zamet, gdje se održava Prvenstvo Balkana u karateu zatekla skupinu osoba pod kapuljačama koja se, po pisanju medija, okupila zbog sudjelovanja srbijanske reprezentacije, a istraživanjem je utvrđeno da nije bilo verbalnog ni fizičkog napada na sudionike prvenstva.

RUŽNE SCENE U Rijeci čekali srpske karatiste, u Zagrebu oskvrnuli spomenik, u Splitu 'tjerali' strane radnike
U Rijeci čekali srpske karatiste, u Zagrebu oskvrnuli spomenik, u Splitu 'tjerali' strane radnike
PORUKA MASKIRANIMA Sport jači od tenzija: Hrvatski i srpski karatisti zajedno navijali u Rijeci, istaknuli obje zastave
Sport jači od tenzija: Hrvatski i srpski karatisti zajedno navijali u Rijeci, istaknuli obje zastave

"Kao gradonačelnica želim reći da je Rijeka grad tolerancije i zajedništva. Ipak jučerašnja situacija ispred dvorane Zamet pokazuje da se nalazimo u ozbiljnoj političkoj situaciji koji mnogi koriste za dodatno podizanje tenzija", poručila je putem Facebooka riječka gradonačelnica.

PRIOPĆENJE Okupljanje maskirane skupine ispred busa u Rijeci. Policija: 'Nije bilo napada na karatiste'
Okupljanje maskirane skupine ispred busa u Rijeci. Policija: 'Nije bilo napada na karatiste'

Zahvalila je službama reda i sigurnosti koje su situaciju razriješile na miran način, napomenuvši da prema njihovim informacijama nije došlo ni do kakvog verbalnog ni fizičkog okršaja kao ni uništavanja imovine.

Poručila je, međutim da u Rijeci neće tolerirati niti kakav oblik nasilja te je pozvala sve političke aktere ali i predstavnike medija da ne koriste takve situacije za dodatno podizanje tenzija. "Ono što je potrebno jest pronaći snagu za konstruktivan dijalog a ne dodatno raspirivanje mržnje", rekla je Rinčić.

NOVI INCIDENT Šef karate saveza: Grupa s kapuljačama čekala srpske karatiste ispred busa u Rijeci
Šef karate saveza: Grupa s kapuljačama čekala srpske karatiste ispred busa u Rijeci
UTVRĐUJU SE OKOLNOSTI Policija u Rijeci zaprimila dojavu o okupljanju sumnjive skupine u blizini Centra Zamet
Policija u Rijeci zaprimila dojavu o okupljanju sumnjive skupine u blizini Centra Zamet

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da nije bilo verbalnog ni fizičkog napada na sudionike prvenstva u dvorani Zamet te da u odnosu na zatečene osobe nisu utvrđena obilježja prekršaja ili kaznenih djela ali je policija o slučaju izvijestila nadležnu službu socijalne skrbi.

U policiji su rekli da će tijekom trajanja prvenstva poduzimati sve potrebne mjere u cilju održanja povoljnog stanja sigurnosti i sprečavanja možebitnih kažnjivih radnji.

